The Witcher 3 compie 7 anni ed è ancora una meraviglia

Ci sono giochi che invecchiano bene e altri che invecchiano un po’ meno bene. Sicuramente, The Witcher 3: Wild Hunt rientra nella prima categoria, considerando che il gioco usciva il 19 maggio 2015 e che oggi celebra il suo settimo compleanno.

Il gioco di ruolo firmato da CD Projekt RED (qui la nostra video recensione del 2015) si affermò come una vera e propria consacrazione della compagnia polacca, che portò a un nuovo livello il franchise The Witcher su licenza dell’opera letteraria di Andrzej Sapkowski (trovate su Amazon tutti i suoi libri).

Ancora una volta nei panni di Geralt di Rivia, uno strigo cacciatore di mostri, i giocatori si trovavano proiettati in un open world ricco e ben caratterizzato, con vicende dalle sfaccettature indimenticabili e una serie di protagonisti difficili da dimenticare.

La ricorrenza non poteva certo passare inosservata e anche CD Projekt ha deciso di celebrarla, aggiungendo «grazie a tutti i voi per i vostri auguri e per i messaggi di supporto, sia in questo giorno speciale che nel corso degli anni». Ad accompagnare il messaggio troviamo un bell’artwork dedicato proprio a Geralt.

The Witcher 3: Wild Hunt has been released exactly 7 years ago!

Thank you for all your wishes and supportive messages on this special day and throughout the years. ❤️⚔️❤️

Drinks in Seven Cats Inn are on us today! pic.twitter.com/j58RlmLzcC

— The Witcher (@witchergame) May 19, 2022