The Witcher 3 come non l’avete mai visto: ecco gli screenshot di un professionista

The Witcher 3: Wild Hunt è un gioco di ruolo amatissimo: i suoi scenari del Continente, che hanno fatto da sfondo al più recente viaggio di Geralt di Rivia, sono rimasti nel cuore degli appassionati in tutta la loro diversità e, in alcuni scorci, anche in tutta la loro desolazione. Ecco perché fa un certo effetto vedere come questi sono stati immortalati da Petri Levälahti, che cattura screenshot proprio per professione.

Questo artista, che già in precedenza aveva proposto una sua galleria dedicata proprio al videogioco di CD Projekt RED, ha tirato fuori ulteriori assi dalla manica, mostrandoci il Continente come non lo abbiamo mai visto.

Vi proponiamo di seguito le sue immagini, con Levälahti che precisa, a chi chiedeva nei commenti, che sono state catturate su PC con l’ausilio di qualche mod per la componente grafica – e che spera che il gioco possa avere questo aspetto nella sua versione next-gen.

Picture by Petri Levälahti

Picture by Petri Levälahti

Vi ricordiamo, infatti, che The Witcher 3 arriverà ufficialmente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel corso dell’anno. Il gioco – o, per meglio dire, i romanzi e i racconti da cui si origina, firmati da Andrzej Sapkowski – è oggi anche una serie TV di Netflix, che vedrà in futuro il debutto di una seconda stagione.