The Witcher 2, riprese di nuovo al via: la data di uscita cambierà?

Lo scorso 8 novembre, vi abbiamo rivelato che le riprese della seconda stagione di The Witcher sono state interrotte nuovamente a causa dell’ennesimo contagio da coronavirus, divenuto una vera e propria piaga anche per la lavorazione di opere destinate al piccolo e grande schermo.

Ora, via ComicBook, è giunta la (lieta) notizia che i lavori sullo show hanno nuovamente preso il via, dopo un blocco durato circa 10 giorni (un lasso di tempo breve, ma non troppo).

Un'immagine della serie The Witcher.

Tuttavia, una domanda sorge spontanea: questo ennesimo stop avrà cambiato i piani sull’uscita della serie su Netflix? Gli showrunner avevano pianificato di terminare i lavori per febbraio 2021, in modo da poter rilasciare i nuovi episodi nell’estate del prossimo anno.

Al momento in cui scriviamo non è ancora chiaro se le continue interruzioni avranno un impatto effettivo sulla release dello show. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo anche che la sceneggiatrice principale e showrunner Lauren Hissrich ha confermato poche settimane fa via Twitter che nelle prossime stagioni della serie Netflix verrà affrontato anche il delicato tema della disabilità di Geralt di Rivia, di cui molti fan di The Witcher (specie quelli del videogioco omonimo) non sono al corrente.

Oltre al protagonista Henry Cavill, nel cast della seconda stagione troveremo Anya Chalotra ancora una volta nei panni di Yennefer, Freya Allan in quelli di Cirilla e Joey Batey in quelli di Jaskier (Ranuncolo).

Ma non solo: confermata anche la presenza di Jodhi May (Regina Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Saccoditopo), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Millie Brady (Renfri) e Kristofer Hivju.

L’uscita della seconda stagione di The Witcher sarà rilasciata – salvo cambi di programma improvvisi – nel corso del 2021 in esclusiva sul catalogo Netflix.