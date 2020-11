The Witcher 2, un video da brividi mostra le nuove creature della serie TV

Henry Cavill tornerà molto presto nei panni di Geralt di Rivia nella seconda e attesa stagione di The Witcher, la serie Netflix ispirata ai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski (usciti tra il 1990 e il 2013).

In attesa di un primo, vero full trailer, il colosso dello streaming ha ora pubblicato un video realmente interessante.

Nel filmato che trovate poco più in basso – della durata di un minuto circa – è possibile dare un primissimo sguardo alle creature mostruose che popolano il mondo fantasy di The Witcher (incluse alcune new entries davvero spaventose).

Avete già visto anche la foto direttamente dal set della seconda stagione, scoprendo che per la nuova serie di The Witcher che Netflix ha cambiato del tutto le armature di Nilfgaard?

La sinossi ufficiale della serie recita:

Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno.

Ricordiamo anche che alcune settimane fa sono emersi i primi dettagli circa la Stagione 3, a quanto pare già nei piani di Netflix e della showrunner Lauren S. Hissrich.

Nel cast dello show troviamo Anya Chalotra nuovamente nei panni di Yennefer, Freya Allan in quelli di Cirilla e Joey Batey in quelli di Jaskier (Ranuncolo). A serguire Jodhi May (nel ruolo della Regina Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Saccoditopo), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Millie Brady (Renfri) e Kristofer Hivju.

L’uscita della seconda stagione di The Witcher sarà disponibile nel corso del 2021, in esclusiva sul catalogo Netflix.