The Sims 4 diventa gratis e la vita perfetta è a portata di click, ora

Electronic Arts e Maxis hanno annunciato The Sims 4 sarà gratis per tutti i nuovi giocatori, e su tutte le piattaforme in cui è uscito.

La versione base dello storico simulatore di vita, che potete trovare su Amazon, ora sarà ancora più accessibile dopo le vendite stratosferiche che la serie ha avuto.

Anche grazie alla miriadi di espansioni che sono state pubblicate negli anni, come l’ultima dedicata alla vita studentesca.

E mentre Electronic Arts dichiara che i giochi single player sono sempre più importanti nella sua economia, tra poco potrete giocare gratis a The Sims 4.

EA e Maxis hanno accolto milioni di giocatori di The Sims nel corso degli anni e li hanno osservati con interesse mentre liberavano la loro immaginazione, scoprivano e si relazionavano con idee, esperienze e versioni di se stessi, sia nel gioco che nella vita reale.

Ora potranno essere ancora più liberi, perché la versione base di The Sims 4 sarà gratis per tutti i nuovi giocatori su PC/Mac tramite l’app EA o Origin, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, a partire dal 18 ottobre 2022.

I membri di EA Play ed EA Play Pro vivranno un’esperienza più vantaggiosa quando le raccolte di The Sims 4 a loro riservate diventeranno disponibili su The Play List il 18 ottobre. The Sims 4 EA Play Edition include Al Lavoro! Expansion Pack, mentre la EA Play Pro Edition include sia Al Lavoro! Expansion Pack che Bebè Stuff Pack.

In più tutti i giocatori che avranno acquistato il gioco base The Sims 4 riceveranno in regalo Lusso nel Deserto dal 14 settembre al 17 ottobre.

Infine, il 18 ottobre Electronic Arts racconterà anche le novità per il futuro del gioco, in uno speciale live streaming dedicato al simulatore di vita.

Per tutti i dettagli su questa iniziativa legata al titolo vi rimandiamo al sito ufficiale di Electronic Arts.