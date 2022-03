Hogwarts Legacy svela un nuovo video gameplay, attendendo State of Play

Dopo numerose settimane ricche di indiscrezioni, la pazienza dei fan sta finalmente per essere premiata: durante il nuovo evento PlayStation State of Play tornerà finalmente a mostrarsi nel dettaglio Hogwarts Legacy.

L’ultima avventura videoludica ambientata nell’universo di Harry Potter fu uno dei primi videogiochi mostrati in uscita su PS5, durante il PlayStation Showcase del 2020, ma da allora per i fan è sempre stato più difficile apprendere novità sul suo sviluppo.

Il nuovo evento PlayStation sarà totalmente dedicato a Hogwarts Legacy, motivo per il quale i fan del mondo magico avranno sicuramente già appuntato sul proprio calendario le ore 22.00 di giovedì 17 marzo come appuntamento da non perdere.

L’ex lead designer del gioco aveva già suggerito che l’annuncio sarebbe stato imminente, confermando così le numerose indiscrezioni arrivate dagli insider nelle ultime settimane.

Come riportato da Game Rant, gli sviluppatori hanno adesso deciso di rilasciare sui social un breve catturato gameplay di Hogwarts Legacy, così da poter ingannare l’attesa e avere idee maggiormente chiare su cosa aspettarsi nel nuovo evento.

Sfortunatamente, la clip video ha una durata di appena 10 secondi e mostra semplicemente uno studente svegliarsi nel proprio dormitorio della casata Grifondoro: presumibilmente, lo State of Play ci mostrerà dunque la sala nel dettaglio e mostrerà come proseguirà l’avventura.

Il video di Hogwarts Legacy è stato pubblicato sull’account social ufficiale di WB Games Avalanche: potete osservarlo voi stessi qui di seguito.

Two more days! We can’t wait to finally show you the magic we’ve been creating in @HogwartsLegacy.

Thursday, March 17 @PlayStation #StateofPlay pic.twitter.com/uTJkXD1UfK

— WB Games Avalanche (@AvalancheWb) March 15, 2022