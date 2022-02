Arriva un nuovo gioco horror cinematografico dagli autori di Until Dawn

Supermassive Games è la software house conosciuta per aver sviluppato Until Dawn, gioco horror fortemente centrato sulla componente narrativa.

Il team è al momento impegnato nella sua The Dark Pictures Anthology, una serie di capitoli autoconclusivi che esplorano varia leggende e tematiche dei racconti horror.

L’antologia è iniziata con Men of Medan, ed è ormai arrivata al suo terzo episodio, House of Ashes, uscito ormai mesi fa.

The Dark Pictures Anthology è un progetto che però non avrà certo vita breve, visto che il team ha in cantiere di arricchire la raccolta con ben otto giochi diversi, che indagheranno aspetti più disparati del genere horror.

Il prossimo titolo che vedrà la pubblicazione sarà The Devil in Me, di cui potete vedere il trailer a questo link.

House of Ashes

Adesso però è apparso un nuovo marchio che presenta la dicitura “The Quarry“, il quale ci fa intendere che Supermassive sia a lavoro su un nuovo titolo, presumibilmente un altro horror narrativo, oltre alla The Dark Pictures Anthology.

Al momento non sappiamo molto sull’argomento, se non che dovrebbe essere pubblicato da 2K (via VGC). I precedenti giochi erano invece sotto etichetta Bandai Namco.

Non siamo a conoscenza della natura del progetto, ma ci aspettiamo qualcosa di molto simile sia ad Until Dawn che ai giochi usciti successivamente, incentrati molto anche sulle scelte intraprese durante il corso dell’avventura, che determinano il destino dei personaggi e della storia. Si tratta, infatti, di uno stile divenuto marchio di fabbrica della software house.

Per darvi una visione più completa della sopracitata Anthology, citiamo anche Little Hope, secondo capitolo della raccolta, di cui trovate la recensione a questo link.

Per concludere, se invece volete saperne di più sull’ultimo gioco del team di Supermassive Games, potete leggere la nostra analisi approfondita di House of Ashes.