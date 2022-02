The Legend of Zelda: A Link to the Past ora può contare su un’opera d’arte maestosa

Se siete videogiocatori è praticamente impossibile che non conosciate il franchise di Zelda, uno dei più importanti della storia in generale e di Nintendo più nello specifico.

Le avventure di Link hanno rapito il cuore di milioni di appassionati, segnando in maniera indelebile la storia del medium.

L’amore dimostrato dagli appassionati nei confronti del brand è veramente immenso, e tantissimi hanno messo in servizio della causa la propria creatività e bravura per confezionare a volte delle vere e proprie opere d’arte.

Un esempio è sicuramente quello di una straordinaria opera creata da un fan, che ha deciso di intessere un arazzo con le scene di una storia che viene narrata in maniera ricorrente in Breath of the Wild.

Sempre con lo stesso spirito di dedizione e amore per la saga, qualcuno ha deciso anche di riprodurre fedelmente tramite la versione Nintendo 3DS di Majora’s Mask il brano “Africa” della band Toto.

Adesso invece è il turno di un nuovo vero e proprio capolavoro creato tramite punto croce da un utente di Reddit amante di Zelda, il quale ha postato un’immagine dalla bellezza tale da lasciare tutti a bocca aperta.

Si tratta di un lavoro di ricamo su tela che ricrea la mappa di The Legend of Zelda: A Link to the Past, uscito per SNES nel 1991.

L’opera ricostruisce la mappa del gioco talmente fedelmente da sembrare un’immagine del gioco stesso, ad un primo sguardo potrebbe anche non sembrare affatto un prodotto ricamato.

Il lavoro tuttavia ancora non è terminato: l’utente, infatti, ci fa sapere che il progetto si trova ancora al 74% e mancano ben 33mila punti per considerarlo concluso.

Nell’attesa di scoprire come sarà questo capolavoro nella sua interezza, vi ricordiamo che su Nintendo Switch sta per arrivare gratuitamente, per gli abbonati a Switch Online, un capitolo di Zelda molto amato.