The Last of Us, una star DC vuole partecipare alla Stagione 2

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è da poco arrivata alla sua conclusione, sebbene continuano a emergere dettagli e informazioni sulla Stagione 2.

La serie originale ha raccontato la storia del gioco Naughty Dog (che potete provare nel remake PS5 su Amazon a prezzo basso), così come la seconda stagione racconterà gli eventi di TLOU Part II.

Ora, mentre i fan si sono dati appuntamento sui social per esprimere le loro preferenze per quanto riguarda la star che dovrebbe interpretare Abby, un attore di un certo peso vorrebbe tanto prendere parte alla Stagione 2.

Come riportato anche da Comic Book, infatti, Zachary Levi ha dichiarato che gli piacerebbe tanto apparire nella nuova stagione della serie HBO.

La star di Shazam! Fury of the Gods, film tratto dai fumetti DC Comics da poco nelle sale, si è candidamente proposto per altri ruoli come Dash Rendar di Star Wars e The Last of Us.

Levi ha scritto su Twitter, in un tweet poi cancellato, di essere un grande fan del videogioco e ha persino dato il via a una campagna per un ruolo nella seconda stagione.

«Amo assolutamente ‘The Last of Us’! L’ho amato da quando ho giocato al primo gioco», ha scritto Levi su Twitter. «Poi il sequel è stato, oserei dire, ancora meglio! Sarei davvero entusiasta di partecipare alla serie! Che ne dici, Neil_Druckmann?»

Al momento, né Druckmann né HBO hanno replicato a Levi, il quale non si è espresso neppure per un ruolo specifico dello show. Staremo a vedere.

Restando in tema, sempre Neil Druckmann in persona ha da poco condiviso un poster che ha stuzzicato la curiosità dei fan, si tornando a parlare di uno dei personaggi chiave delle prossime stagioni, ossia Abby.

Ma non solo: lo showrunner Craig Mazin ha smentito categoricamente di aver vietato sul set di The Last of Us l’uso della parola zombie.