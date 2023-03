No, nessuna parola sarebbe stata vietata sul set di The Last of Us

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è da poco arrivata alla sua naturale conclusione, sebbene continuano a emergere curiosità sullo show.

La serie ha raccontato la storia del gioco Naughty Dog, così come la seconda stagione racconterà gli eventi di TLOU Part II.

Alcune settimane fa era emersa la notizia che una parola fosse stata letteralmente “vietata” sul set, cosa questa che aveva fatto discutere fan e addetti ai lavori.

Ora, come riportato anche da EW, è arrivata la rettifica: Craig Mazin ha infatti negato che fosse vietato usare la parola zombie sul set.

Durante una conferenza stampa organizzata dopo il season finale, lo showrunner ha infatti smentito categoricamente di aver vietato sul set di The Last of Us l’uso della parola zombie.

«Non l’ho vietata! Li chiamo continuamente zombie. Non so di cosa stesse parlando Eben [Bolter, direttore della fotografia, n.d.R.]. No, li chiamiamo zombie continuamente perché è divertente», ha spiegato Mazin.

Bolter, in un’intervista rilasciata a febbraio a The Credits, aveva invece dichiarato che: «Non potevamo dire la parola con la Z sul set, era come se fosse vietata. Dicevamo ‘infetti’. Non eravamo uno show di zombie». Gli showrunner della serie hanno ora voluto chiarire la situazione, si spera per l’ultima volta.

