The Last of Us Stagione 2, i fan hanno scelto l’attrice per Abby (e viene da Star Wars)

La seconda stagione della serie HBO su The Last of Us è in uscita prossimamente, visto che manca ancora una data di rilascio effettiva al momento in cui scriviamo.

Lo prima stagione ha raccontato la storia del videogioco originale della serie (che potete vivere in prima persona anche nel remake PS5 su Amazon), per nove episodi che hanno mostrato una qualità fuori scala.

Ora, dopo che Neil Druckmann in persona ha da poco condiviso un poster che ha stuzzicato la curiosità dei fan, si torna a parlare di uno dei personaggi chiave delle prossime stagioni, ossia Abby.

Nonostante il personaggio potrebbe – e sottolineiamo, potrebbe – non apparire nella Stagione 2, i fan hanno trovato una nuova attrice che potrebbe vestirne i panni.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, il casting dei fan per Abby è attualmente in pieno svolgimento e, dopo l’episodio della scorsa settimana di The Mandalorian – la serie dedicata all’universo di Star Wars – in molti pensano che Katy O’Brian sarebbe perfetta per il ruolo.

La O’Brian interpreta Elia Kane nello show che, tra le altre cose, vede Pedro Pascal (ossia Joel nella serie HBO) nei panni del mandaloriano protagonista.

Le immagini pubblicate dall’attrice sui social dimostrano perché sarebbe un’ottima Abby in versione live-action.

L’unico problema potrebbe essere la sua età: O’Brian ha infatti 34 anni, mentre nel gioco il personaggio di Abby dovrebbe avere circa la stessa età di Ellie.

D’altra parte, è anche vero che gli showrunner hanno suggerito che alcuni elementi della seconda stagione saranno diversi da quelli di The Last of Us Part II, quindi come si dice in questi casi: mai dire mai.

