The Last of Us, la Stagione 2 «sta arrivando»: Druckmann “svela” Abby con un poster familiare

Nella giornata odierna non c’è stata ovviamente alcuna nuova puntata di The Last of Us: la prima stagione si è infatti conclusa ufficialmente la scorsa settimana e adesso i fan dovranno attendere pazientemente l’arrivo della nuova season televisiva.

Dopo aver già narrato tutti gli eventi della prima avventura di Ellie e Joel, la Stagione 2 inizierà ad esplorare i temi narrati nel sequel Part II (lo trovate su Amazon), includendo naturalmente anche i suoi personaggi inediti più iconici.

Un cast che, contrariamente a quanto alcuni fan sospettavano inizialmente, dovrebbe vedere esordire anche Abby fin dalla prossima stagione: Neil Druckmann ha infatti pubblicato sul suo profilo un indizio estremamente importante al riguardo.

Il director ha infatti confermato che la Stagione 2 «sta arrivando», suggerendo dunque l’inizio dei lavori imminente e ha accompagnato il tutto con un poster iconico, già utilizzato per promuovere Part II e che mostra un braccio particolarmente familiare.

Il poster mostra infatti un braccio possente impugnare un martello, scena che i fan di The Last of Us Part II ricorderanno molto bene: si tratta infatti di una delle sequenze più iconiche che ci mostra in azione Abby nel videogioco e che, probabilmente, sarà ripresa fedelmente anche nella serie TV.

No TLoU on HBO tonight. But Season 2 is already on its way! Endure & survive! pic.twitter.com/87bKKCDBeO — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 19, 2023

Neil Druckmann sembrerebbe dunque aver “confermato” a modo suo l’apparizione di Abby già all’interno della Stagione 2, anche se naturalmente al momento non sappiamo chi sarà l’attrice che ricoprirà tale ruolo.

L’autore di The Last of Us ha voluto pubblicare questo indizio per rassicurare nuovamente i fan sul futuro della serie, ricordando loro che, ovviamente, oggi non ci sarebbe stata alcuna nuova puntata ufficiale.

Alcuni spettatori erano convinti di aver già scoperto Abby nell’episodio finale della prima stagione, ma è stato lo stesso Druckmann a smentire il tutto in un’intervista: dovremo dunque pazientare ancora per scoprirla in azione nella serie TV.

Ricordiamo che al momento non sappiamo con certezza quando sarà disponibile la Stagione 2, ma stando alle ultime dichiarazioni dell’attrice Bella Ramsey potrebbe essere necessario attendere almeno fino alla fine del 2024 o l’inizio del 2025.