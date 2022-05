The Last of Us, un fan non vedente riesce a giocare grazie al sound design

The Last of Us Part II è stato un gioco amatissimo e questo lo sappiamo, ma l’esperienza di un giocatore non vedente va davvero oltre.

Il titolo di Naughty Dog, che trovate su Amazon, è stato realmente uno dei giochi più chiacchierati degli ultimi anni, ed è normale quindi che riceva attenzioni da chiunque.

Ed è bellissimo quando i videogiochi riescono ad essere accessibili, e non solo per il discorso trito e ritrito sulla difficoltà. Come dimostra il lavoro di Microsoft, encomiabile.

Ma sempre più videogiochi sono attenti alle opzioni di accessibilità. Tra questi c’è Horizon Forbidden West, che in questo senso ha fatto un grandissimo lavoro.

Nonostante il lavoro fatto dagli sviluppatori per quanto riguarda l’accessibilità, i videogiochi sono prodotti basati fortemente sull’impianto visivo.

Eppure, come emerso da un thread di Reddit, c’è chi riesce a giocare a The Last of Us Part II pur essendo completamente cieco. Come? Grazie al sound design del gioco.

In un primo post, l’utente bradley22 ha elogiato tutto il comparto sonoro del titolo Naughty Dog, talmente ben fatto da permettergli di “capire” il gioco nonostante la sua cecità totale.

Il giocatore riesce a vedere solo sagome e luci, pertanto si è rivolto alla communty per chiedere delucidazioni riguardo ad alcune scene che, purtroppo, non è riuscito a decifrare completamente.

In primis ha chiesto cosa prendere Ellie dal suo zaino in una determinata scena, e da dove prende e tira fuori le armi che poi utilizza.

In seconda battuta, il fan di The Last of Us ha chiesto alla community qualcosa di molto dolce, quasi commovente, che vi riportiamo per intero:

«Che aspetto ha la sua stanza? Ha un letto che è fuori dal pavimento? C’è qualcosa che rende la stanza di Ellie la sua e non di qualcun altro? In altre parole: ci sono dettagli o cose che significano qualcosa per lei?»

Un’esperienza toccante che tratta un tema, quello dell’accessibilità, che per fortuna è sempre più importante nel mondo dei videogiochi. PS5, per esempio, ha addirittura un sito dedicato con le feature di tutti i giochi.

Un altro videogioco davvero notevole, in questo senso, è Forza Horizon 5, le cui opzioni sono sorprendenti.