Videogiochi e accessibilità: ora gli sviluppatori possono testarla grazie a Microsoft

Microsoft da diverso tempo sta sottolineando l’importanza dell’accessibilità nei videogiochi e anche per il futuro vuole proseguire lungo il solco che ha cominciato a tracciare da qualche anno. Ecco perché, sul suo blog ufficiale Xbox Wire, ha annunciato l’arrivo di una nuova piattaforma che permetterà agli sviluppatori di testare i loro videogiochi per migliorarne l’accessibilità.

«Ora gli sviluppatori hanno la possibilità di mandare a Microsoft il loro gioco per Xbox o PC, in modo che venga analizzato e che sia approvato sulla base delle raccomandazioni delle Xbox Accessibility Guidelines» ha spiegato Brannon Zahand, senior program manager per il programma di accessibilità di Xbox.

Il nuovo programma di Xbox mira a portare avanti l'accessibilità nei videogiochi

Quando vengono rilevati dei problemi che inficerebbero l’accessibilità del gioco, questi vengono così segnalati, immortalati con degli screenshot e documentati, in maniera tale che gli sviluppatori possano agire in modo mirato per risolverli, con l’aiuto di Microsoft, e fare così in modo che giocatori con una qualsivoglia disabilità non vadano incontro a difficoltà non previste nell’approcciarsi al gioco.

«Uno degli aspetti probabilmente più importanti del programma è, comunque, l’inclusione di giocatori con disabilità nel progetto di test. Ogni approvazione legata ai test include che membri della Gaming & Disability Community non solo affrontino delle prove a tu per tu con i giochi, ma che diano anche i loro suggerimenti e i loro feedback» spiega Xbox.

In precedenza Microsoft si era già fatta notare nei passi in avanti per l’accessibilità videoludica grazie al suo Xbox Adaptive Controller, che aveva permesso a tanti giocatori altrimenti impossibilitati di godersi i loro videogiochi preferiti – perfino su piattaforme diverse da Xbox e Windows. Anche PS5, aveva sottolineato Sony qualche tempo fa, guarda con attenzione all’accessibilità, affinché i videogiochi siano sempre più di tutti.