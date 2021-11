The Last of Us, un avversario ha un attacco segreto mai visto prima

The Last of Us è un titolo che è rimasto nel cuore dei giocatori, e a distanza di anni c’è chi si dedica ancora all’analisi di questo capolavoro.

Il titolo che ha consacrato Naughty Dog ha rappresentato un punto di svolta per il mondo dei videogiochi, e per questo ancora oggi ne parliamo.

Ed ha sedotto anche HBO che, come sapete, sta lavorando ad una serie TV ispirata a The Last of US in cui è coinvolto anche Neil Druckmann.

Una serie che si sta rivelando un vero e proprio kolossal, visto che il budget sta lievitando a dismisura e pochi giorni di riprese costano già tantissimo.

La cosa più intrigante dei giocatori di The Last of Us è vedere come approcciano le varie zone di combattimento, e in generale come sperimentano con il gameplay.

Nel primo capitolo Joel è un eroe d’azione capace di fare cose incredibili, tra avversari umani e creature infette di ogni tipo.

Eppure, qualcuno ha scoperto un avversario in grado di dare del filo da torcere al protagonista del gioco, un osso duro che uccide con un colpo.

La scoperta è arrivata da un utente di Reddit, che si è ritrovato ad essere sconfitto in un attimo senza possibilità di replica.

Come potete vedere nel filmato qui sopra, Joel viene ucciso in un attimo senza neanche poter effettuare un contrattacco o qualcosa di simile.

Alcuni utenti hanno commentato ipotizzando che, per il fatto che il giocatore avesse poca vita e magari stesse giocando alla difficoltà massima, il contrattacco sia stato disabilitato in quel frangente per via dell’eccessiva aggressività della IA.

A proposito di dettagli, ce ne sono alcuni di The Last of Us Part II che probabilmente non avete visto, che dimostrano una cura maniacale.

Mentre il creatore del gioco ha svelato di recente quale sia il suo gioco preferito, e la risposta vi potrà lasciare di stucco.

C’è chi invece ha immaginato le protagoniste del secondo capitolo in vesti del tutto inedite, e alcune non sono per niente male.