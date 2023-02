The Last of Us, Troy Baker avrebbe voluto un altro attore per Joel

The Last of Us, la serie TV di HBO, vede Pedro Pascal nei panni di Joel. Ma non è l’attore che avrebbe scelto Troy Baker.

Il Joel originale, che potete ritrovare nel recente remake uscito su next-gen (anche su Amazon), e che è presente anche nella serie TV con il ruolo di un personaggio secondario.

Il quale è tremendamente diverso da Joel, tanto che Troy Baker ha dichiarato che, probabilmente, i fan lo odieranno quando lo vedranno in scena.

Il Joel interpretato da Pedro Pascal, che ha avuto anche un momento inedito molto emozionante per spiegare la sua storia, non è però ciò che aveva in mente Troy Baker.

Come riporta The Gamer, l’attore e doppiatore Troy Baker avrebbe voluto vedere Josh Brolin nei panni di Joel all’interno del The Last of Us di HBO.

Visto il suo rapporto con Neil Druckmann, Baker ha più volte avuto la possibilità di discutere l’adattamento del videogame e su come avrebbe dovuto svolgersi.

Nel periodo in cui la produzione stava per iniziare i casting l’attore ha incontrato Josh Brolin, suggerendogli che sarebbe potuto essere stato convocato da HBO:

«Ho incontrato Josh Brolin una manciata di volte. […] Gli ho detto: “Potrebbe arrivare un copione sulla tua scrivania, e prima di scartarlo dagli un’occhiata, perché penso davvero che trarrai beneficio dall’interpretare questo personaggio, e il personaggio trarrebbe beneficio ad essere interpretato da te”.»

«Penso che Josh Brolin sarebbe stata un’ottima scelta. Penso che guardi il personaggio, specialmente nel gioco, e dici: “Sì, è perfetto, al 100 percento”», ha aggiunto Troy Baker nella sua recente dichiarazione.

Tuttavia, quando lo showrunner Craig Mazin ha paventato la possibilità di ingaggiare Pedro Pascal, Baker è stato allo stesso modo entusiasta della scelta.

Così come si è dimostrato pronto a tornare nel proseguimento della saga videoludica nonostante… beh nonostante tutto.

Pedro Pascal si è dimostrato valido anche per interpretare una versione post-apocalittica di Mario Kart, nei panni del baffuto idraulico italiano.