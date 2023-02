Mario Kart come The Last of Us di HBO: ecco il nuovo esilarante “trailer” con Pedro Pascal

Dopo il grande successo ottenuto dalla serie di The Last of Us, molti appassionati hanno iniziato a domandarsi che cosa sarebbe successo se i produttori avessero deciso di adattare altri grand brand videoludici del passato con la stessa cura, ma è plausibile supporre che siano state poche le persone a immaginare che il gioco migliore da adattare fosse… Mario Kart.

Contrariamente alle aspettative, è proprio il divertente racing arcade di casa Nintendo (trovate l’ultimo capitolo su Amazon) ad essere protagonista di un nuovo folle adattamento dark, che vede perfino Pedro Pascal interpretare i panni dell’idraulico più famoso al mondo.

Naturalmente non vi stiamo raccontando uno show vero e proprio, ma una divertentissima parodia realizzata da Saturday Night Live che ha deciso di omaggiare The Last of Us ideando un nuovo potenziale adattamento videoludico, trasformando le spensierate — ma a loro modo altrettanto crudeli — corse in un vero e proprio scenario post-apocalittico.

Il nuovo “trailer” ci mostra dunque delle spericolate corse verso la vittoria, dove perfino essere colpiti da un guscio rosso potrà scatenare la morte dei personaggi più amati, naturalmente con una letale esplosione.

Non possono poi mancare gli adattamenti in chiave realistica di alcuni dei più popolari personaggi dell’universo di Mario, come Luigi, la Principessa Peach, Yoshi, Toad e il perfido Bowser.

Il risultato è assolutamente esilarante, ma potete giudicarlo voi stessi grazie al trailer del Mario Kart post-apocalittico realizzato da Saturday Night Live, che vi allegheremo qui di seguito:

HBO's adapting another iconic game pic.twitter.com/YtsIswwSBb — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

Pur trattandosi di una parodia, dobbiamo ammettere che gli effetti visivi sono davvero spettacolari e non possono che incuriosire su come potrebbe davvero essere rappresentato l’universo di Super Mario in una chiave dark realistica.

È improbabile che Nintendo possa davvero accettare che questa idea diventi realtà, ma se non altro i fan potranno divertirsi a immaginarlo dopo questo folle sketch.

Tornando seri, vi ricordiamo che la prossima puntata di The Last of Us sarà disponibile proprio nella giornata di domani: Craig Mazin ha anticipato che nei nuovi episodi ci sarà un momento di Joel che colpirà profondamente il pubblico.

La maggior parte dei fan si è già commossa dopo aver visto la terza puntata della serie, che a breve sarà trasmessa anche in lingua italiana, anche se dobbiamo purtroppo riportare che è diventata vittima di review bombing per un motivo tristemente ovvio.

Nel frattempo, il grande successo della serie ha già convinto HBO a rinnovare lo show per la seconda stagione: Bella Ramsey, l’interprete di Ellie, ha già anticipato che sarà «davvero triste» da guardare.