The Last of Us Serie TV, l’ammissione del “vero” Joel: «I fan mi odieranno»

Tra pochi giorni potremo finalmente assistere alle prime puntate della serie TV di The Last of Us prodotta da HBO, permettendoci così di rivivere anche da spettatori le prime avventure di Ellie e Joel.

Anche i doppiatori originali dei due protagonisti nel videogioco (trovate The Last of Us Parte I su Amazon), ovvero Troy Baker e Ashley Johnson, prenderanno parte alla produzione, seppur con ruoli diversi e non da protagonisti principali.

In particolare, uno dei precedenti trailer aveva svelato che il “vero” Joel è stato scelto per interpretare uno degli antagonisti della storia: un ruolo decisamente atipico e che ha sorpreso i fan, ma che ha anche destato molta curiosità.

In un’interessante intervista rilasciata a Deadline (via ComicBook), l’attore ha ammesso che il ruolo che ricoprirà nella nuova serie TV lo porterà a essere addirittura «odiato» dagli stessi fan che prima lo consideravano un eroe.

Tuttavia, Troy Baker si augura che il comprensibile sentimento di odio non sia l’unico aspetto che definirà per i fan la sua interpretazione di James, personaggio minore nel videogioco ma il cui ruolo sarà oggetto di approfondimento nella serie TV di The Last of Us:

«Mi odieranno, ma spero anche che mi capiranno, non lo so… Credo che tutti i personaggi siano gli eroi delle loro storie, ed è con questa mentalità che ho approcciato il tutto. Non mi fa mai piacere essere “il cattivo”».

“They will hate me, but hopefully they’ll understand me”: Troy Baker says of his #TheLastOfUs new character James pic.twitter.com/MLFdHDBfgJ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 10, 2023

L’attore ha poi ricordato che questo ruolo era molto più piccolo nel videogioco originale, ma che gli autori Neil Druckmann e Craig Mazin hanno voluto approfondire appositamente per permettere a Baker di dare nuova vita a James.

Un personaggio che, evidentemente, sarà enigmatico e che potrebbe creare sentimenti contrastanti negli spettatori, facendo inevitabilmente aumentare la curiosità in vista dell’uscita ufficiale della serie TV.

La critica internazionale ha premiato in modo unanime la serie di The Last of Us, consentendogli anche di raggiungere nelle scorse ore addirittura un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes, diminuito in queste ore ad un altrettanto eccellente 97%.

Anche nella nostra recensione abbiamo voluto premiare la serie con un 10/10, spiegandovi che «HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza, che in appena nove episodi riesce a tratteggiare una storia ancora più ricca e sfaccettata di quella narrata in origine nel 2013».