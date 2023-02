The Last of Us Part III, una star sarebbe già pronta a tornare

Non sappiamo se Naughty Dog e Neil Druckmann decideranno mai di realizzare The Last of Us Part III, sebbene i fan abbiano da tempo le dita incrociate.

Dopo il successo del secondo capitolo di The Last of Us (lo trovate a prezzo davvero molto interessante su Amazon) il team di sviluppo americano non ha del resto ancora confermato ufficializzato i lavori sul terzo episodio.

Se è noto che Naughty Dog è attualmente dedicata allo sviluppo del multiplayer di The Last of Us, di un nuovo capitolo della storia di Ellie ancora nulla.

Ora, mente gli appassionati si sono ora dati appuntamento per ipotizzare l’eventuale trama di Part III, una star del gioco ha espresso il desiderio di tornare nel terzo capitolo: stiamo parlando di Troy Baker.

Attenzione, da ora troverete alcuni piccoli spoiler su The Last of Us Part II: proseguite a vostro rischio e pericolo.

Baker, ossia l’attore che ha interpretato Joel sia in TLOU che in TLOU Part II, ha espresso il suo interesse a tornare nuovamente nel ruolo se The Last of Us Part III diventerà realtà.

Al momento non è noto quale sia il prossimo progetto dello sviluppatore Naughty Dog, sebbene alcune voci degli ultimi mesi abbiano suggerito che il nuovo gioco dello studio sarà proprio la Part III

Parlando al podcast The Last of Pods di ComicBook.com, Baker ha dichiarato che sarebbe aperto all’idea di tornare a interpretare Joel in un terzo progetto di The Last of Us.

«La mia idea è questa, e la gente chiede sempre: ‘Ci sarà un TLOU Part III?’. Non ne ho idea. Del resto, non sapevo che ci sarebbe stata neppure una Part II», ha detto Baker.

«Se Neil ha una storia che vuole raccontare e vuole che io ne faccia parte in qualche modo, sarò lì sette giorni su sette e due volte la domenica. Lo seguirei assolutamente, e l’ho seguito fino alle porte dell’inferno e ritorno, ho anche già comprato il gelato».

L’unico aspetto complicato della possibilità che Baker interpreti Joel in The Last of Us ParteIII è che il suo personaggio è stato messo da parte dopo gli eventi della Part II, visto che all’inizio del gioco perde la vita per mano di Abby.

Per questo motivo, se Baker tornasse a interpretare Joel in un eventuale TLOU Part III, sarebbe in un modo sicuramente diverso rispetto a quanto visto in precedenza.

Ai fan non resta che immaginare ora quale potrebbe essere la trama del terzo TLOU: una IA ha già provato a immaginarla, con dei risultati davvero fantasiosi.

Ma non solo: Neil Druckmann ha dichiarato di recente che il team non ha problemi a lasciarsi alle spalle la serie The Last of Us, ma solo se non ci saranno più storie da raccontare in quell’universo.