The Last of Us, la serie TV è piaciuta anche a… Xbox

I primi episodi della serie HBO su The Last of Us sono disponibili da pochi giorni, ma a quanto pare la serie è riuscita a convincere anche la “concorrenza”.

La prima stagione racconta la storia del primo videogioco (che trovate nel remake PS5 su Amazon a prezzo davvero ottimale), al punto da convincere critica e pubblico.

Ora, dopo che HBO ha confermato l’arrivo di una seconda stagione con un teaser, è emerso che la prima è piaciuta anche al boss di Xbox.

Ai microfoni di IGN US, Phil Spencer ha infatti lasciato intendere di essere rimasto piacevolmente colpito da come Naughty Dog e HBO hanno dato vita allo show.

Sebbene The Last of Us non sia disponibile su Xbox, essendo esclusiva PlayStation, è possibile guardare il popolarissimo adattamento televisivo su HBO Max, Sky e persino Microsoft Rewards sulla propria console Microsoft.

In effetti, sembra proprio ciò che Spencer stia facendo durante il tempo libero, dato che durante un’intervista ha ammesso di ritenere lo show «fantastico», elogiando i vari team per il lavoro svolto sul progetto:

«Beh, è fantastico. Hanno fatto un ottimo lavoro con l’adattamento di un gioco incredibile sullo schermo televisivo, e complimenti al team, anzi, a tutti i team che ci hanno lavorato. Ovviamente, alla base di tutto c’è il lavoro svolto da Naughty Dog per costruire il franchise», ha spiegato.

E ancora, Spencer ha aggiunto: «Penso che sia un grande momento per vedere il successo che stanno avendo con il franchise, e complimenti a tutti loro».

Nell’intervista è stato anche chiesto a Spencer se il successo di The Last of Us dia speranza per la seconda stagione dello show televisivo di Halo, sottolineando che ci sono differenze tra i due, ma è sicuramente un’ispirazione:

«Penso che ci siano delle differenze, ma non credo che il punto della questione sia: ‘Ehi, The Last of Us è là fuori, puntando un’asticella incredibilmente alta. Dovremmo tutti aspirare a raggiungere lo stesso livello con il lavoro che facciamo in televisione?”. Assolutamente sì. Ci ispiriamo sempre al lavoro che ci circonda».

Se siete tra i pochi che non hanno iniziato il viaggio televisivo di Joel ed Ellie, potete recuperare il primo episodio, gratis, pubblicato per intero su YouTube.

Ma non solo: nella nostra recensione della prima stagione vi abbiamo raccontato che «con The Last of Us, HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza.»

Infine, lo showrunner Craig Mazin ha infatti lasciato intendere che The Last of Us Stagione 2 potrebbe essere divisa in più parti.