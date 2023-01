The Last of Us: guarda gratis da ora il primo episodio doppiato in italiano

Per promuovere il lancio della serie TV di The Last of Us, Sky ha deciso di fare un regalo molto interessante per tutti i fan interessati: da questo momento potete infatti vedere integralmente la prima puntata in lingua italiana, senza alcun abbonamento o costo aggiuntivo.

Il primo episodio vi farà scoprire lo straziante inizio dell’avventura di Joel, basato sul prologo del videogioco originale di Naughty Dog (trovate il remake PS5 su Amazon), senza alcun taglio o censura e totalmente gratis.

Potete trovare la prima puntata direttamente sul canale YouTube ufficiale di Sky o, più semplicemente, facendo clic sul video presente qui in apertura: ricordiamo che ha una durata di oltre un’ora e che non sarà necessaria alcuna iscrizione.

Naturalmente, la stessa procedura non sarà ripetuta per le prossime puntate della stagione, che continueranno a essere disponibili solo su Sky e Now in lingua italiana: il secondo episodio doppiato sarà disponibile dal prossimo lunedì.

Ricordiamo che nei primi momenti della serie TV di The Last of Us scopriremo una versione alternativa del 2003 che dovrà fare i conti con la minaccia del fungo Cordyceps, che nello show è dunque arrivato con 10 anni di anticipo rispetto al videogioco.

Questo significa che gli eventi narrati nel presente si svolgeranno nel 2023, rendendo dunque la produzione ancora più attuale e coinvolgente: lo show è stato apprezzato da pubblico e critica non solo per l’incredibile valore produttivo, ma anche per la fedeltà ai videogiochi PlayStation.

Di seguito vi riproporremo la sinossi ufficiale dello show televisivo, proposta direttamente da Sky sulla propria pagina ufficiale:

«Vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, in cui i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere».

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza, che in appena nove episodi riesce a tratteggiare una storia ancora più ricca e sfaccettata di quella narrata in origine nel 2013».

Restando in tema proprio con l’episodio pilota, gli autori dello show avevano svelato di avere in mente un’idea «noiosa» per l’inizio della serie, salvo poi scegliere di scartarla e lasciare che fossero gli eventi a parlare da soli.