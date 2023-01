The Last of Us, la serie TV ha battuto Breaking Bad

La serie HBO su The Last of Us è disponibile da pochi giorni, anche in Italia (su Sky e NOW TV), tanto che lo show ha appena portato a casa un altro traguardo davvero sorprendente.

La prima stagione, che racconta la storia del primo episodio (che trovate nel remake PS5 su Amazon) sembra infatti aver colto nel segno, grazie a una resa di prim’ordine.

Già prima della messa in onda, la serie ha portato a casa un primo record davvero notevole, a cui ora se ne aggiunge un altro di tutto rispetto.

Come riportato anche da Gaming Bible, infatti, quella di The Last of Us è ora la serie più votata di sempre su IMDb, superando big del calibro di Breaking Bad.

La critica ha definito The Last of Us il più grande adattamento di videogiochi mai realizzato in una serie di recensioni entusiastiche, con un sacco di gente che non vede l’ora di vedere Pedro Pascal nei panni di ‘papà’ Joel anche nei prossimi episodi.

Considerando che la maggior parte dei fan sta acclamando l’episodio di apertura definendolo «perfetto», non siamo sorpresi di scoprire che The Last of Us è ora lo show con il rating più alto di sempre su IMDb.

Come ha sottolineato l’utente di Reddit ‘ron_weedsley’, TLOU è la serie televisiva con la valutazione più alta se si considerano gli show con oltre 10mila voti degli utenti. Questo dato colloca The Last of Us davanti a Breaking Bad, The Wire, Game of Thrones, I Soprano e The Office.

Lo show ha inoltre attualmente una valutazione di 9,6, basata su oltre 12mila voti, mentre Breaking Bad si colloca subito dietro con un punteggio di 9,5.

Tecnicamente, questo fa di TLOU la serie televisiva con il rating più alto di tutti i tempi, sebbene il tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane, visto che la serie dovrà mantenere alto l’entusiasmo del pubblico per conservare il primo posto.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «con The Last of Us, HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza, che in appena nove episodi riesce a tratteggiare una storia ancora più ricca e sfaccettata di quella narrata in origine nel 2013.»

Ma non solo: il primo episodio della serie si apre con un talk show, in cui uno scienziato spiega quanto sono pericolosi i funghi per la razza umana.

Infine, avete letto anche che il primo episodio della serie prodotta da HBO contiene un chiaro riferimento a The Last of Us Part II?