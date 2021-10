The Last of Us di HBO, ecco Ellie e Tess nelle foto (e come sempre c’è chi fa polemica)

C’è grande attesa da parte degli appassionati per scoprire la serie TV di The Last of Us che sta venendo realizzata da HBO, l’emittente statunitense nota per la sua filosofia – voler portare nel piccolo schermo i valori produttivi delle opere del grande schermo.

Già autrice di Game of Thrones, HBO è anche la casa del premiatissimo Chernobyl, firmato dallo showrunner Craig Mazin. Showrunner che è anche alla guida dei lavori proprio su The Last of Us, fianco a fianco con Neil Druckmann, director del gioco e dirigente di Naughty Dog.

Nei giorni scorsi, la serie era tornata alla ribalta quando erano spuntate le primissime immagini: una che mostrava Joel ed Ellie di spalle e un’altra che mostrava più da vicino Pedro Pascal nei panni del roccioso contrabbandiere protagonista del gioco.

La foto di qualche giorno fa diffusa da HBO per la serie di The Last of Us

In queste ore, segnala l’account Twitter The Last of Us Updates, che raccoglie tutte le novità e i leak dedicati alla saga, stanno circolando anche altre due foto, che mostrano più da vicino tre personaggi importanti della vicenda: parliamo proprio di Joel (Pedro Pascal), di Ellie (Bella Ramsey) e di Tess (Anna Torv), in una scena che proviene dai primi momenti della storia.

Nelle nuove immagini, trapelate dal set, possiamo vedere i tre attori mentre chiacchierano e ridono. I fan hanno subito notato che Joel è armato di un fucile d’assalto e stanno quindi cercando di capire come potrebbe ottenerlo o averlo in un momento iniziale della storia.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) and Anna Torv (Tess) on the set of #TheLastofUs. pic.twitter.com/ok3GO5zh53 — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 16, 2021

Mentre la curiosità cresce, ci sono anche molti futuri spettatori che hanno inviato commenti inopportuni relativi agli attori e al loro aspetto, motivo per cui l’account Twitter che ha diffuso le foto è stato costretto a chiudere l’area commenti.

La serie di The Last of Us esordirà su HBO nel corso del prossimo anno e, assicura Neil Druckmann, racconterà le vicende del gioco in modo fedele, seppur concedendosi alcuni aggiustamenti necessari per la transizione da un medium all’altro.

Per chi non conoscesse la saga videoludica, la storia si concentrerà su Joel, un contrabbandiere sopravvissuto a un mondo che da ormai vent’anni è scosso da una pandemia: il fungo parassita Cordyceps, infatti, è in grado di infettare gli esseri umani e di prendere il controllo del loro cervello, riducendoli a delle sorta di zombie assetati di sangue.

Rimasto da solo in questo scenario, Joel vive la sua vita a sopravvivere lavorando insieme alla tenace Tess, quando i due ottengono un lavoro più che delicato: portare qualcosa fuori dai sorvegliatissimi confini della loro città. Questo “qualcosa”, però, ha quattordici anni e si chiama Ellie.

La nostra Giulia Francolino ha approfondito per voi tutto quello che è già noto sulla serie (senza spoiler di nessun tipo) in un articolo dedicato, che potete trovare a questo indirizzo.

Intanto, è stato confermato che anche Neil Druckmann dirigerà un episodio per la serie HBO. Ora, rimaniamo in attesa di vedere più nel dettaglio e finalmente in azione i talentuosi e premiati attori scelti per dare carne e ossa agli amati personaggi videoludici.