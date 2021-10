La serie di The Last of Us sarà come muoversi all’interno del gioco

The Last of Us diventerà molto presto una serie TV con Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei protagonisti Joel ed Ellie, grazie allo show targato HBO che ripercorrerà lo storico primo capitolo.

Il gioco Naughty Dog diverrà infatti una serie live-action che promette di rompere gli schemi, ispirandosi in tutto e per tutto al gioco uscito diversi anni fa su PlayStation 3.

Di recente un account Twitter ha ricondiviso alcuni scatti e filmati provenienti dal set di Edmonton, dandoci modo di vedere i protagonisti in azione.

Del resto, lo show creato da Craig Mazin (Chernobyl) sembra essere davvero fedele al primo capitolo, riprendendo la storia che in molti hanno imparato a conoscere.

Ora, in una nuova intervista con la BBC (via PushSquare), Bella Ramsey – che nella serie interpreta Ellie, ha parlato dello show e di com’è stare sul set di una serie di questo calibro.

La ragazza ha spiegato che sul set sta lavorando al fianco di altri fan del gioco, e che tutti hanno espresso quanto lo show sia davvero simile ai giochi Naughty Dog.

Nello specifico, Ramsey ha raccontato che calcare i set è come “essere all’interno del gioco”, il che suona certamente come un buon segno circa la qualità generale del progetto, davvero fedele alla controparte videoludica.

Parlando anche del suo ruolo, la giovane attrice lo ha definito la cosa più grande che abbia mai fatto fino a questo momento, oltre a definirlo «un privilegio e un onore».

Non ci resta ora che attendere che HBO rilasci (finalmente) il primo teaser trailer ufficiale, in grado di farci avere così un’idea di quale sarà il timbro e lo stile utilizzati nello show.

Nel cast dello show troveremo anche a Gabriel Luna e Anna Torv, rispettivamente nei panni dei personaggi di Tommy e Tess (visti entrambi anche nel videogame).

La serie HBO di The Last of Us è attualmente in produzione, senza purtroppo una data di uscita più precisa: nel nostro recap potete in ogni caso scoprire tutte le informazioni rilasciate sino a questo momento.

Vero anche che i fan di TLOU hanno da poco ricevuto anche un fan movie realizzato in Italia davvero notevole, in grado di distrarvi dai mesi che vi separano dall’uscita dello show ufficiale.

Infine, dopo aver dato un primo sguardo a Joel ed Ellie, alcuni fan hanno notato dei dettagli davvero sorprendenti, che altri non avevano avvistato con facilità.