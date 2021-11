The Last of Us rivive in un altro titolo PlayStation (ed è giocabile)

The Last of Us è uno dei giochi più importanti tra quelli usciti su console PS3 ormai diversi anni fa, tanto da meritarsi una remastered su PS4 in tempi non sospetti.

L’avventura di Ellie e Joel è infatti un’esperienza indimenticabile, complici una trama e dei personaggi tratteggiati alla perfezione.

Del resto, il primo capitolo sviluppato da Naughty Dog diventerà prossimamente anche una serie TV prodotta HBO, che se tutto andrà come deve andare sarà davvero molto fedele al gioco originale.

Senza contare che solo pochi giorni fa qualcuno ha deciso di ricreare una sorprendente versione PSOne del titolo targato Naughty Dog, strizzando l’occhio a Metal Gear Solid e Silent Hill.

Ora, qualcuno ha deciso di ricreare The Last of Us all’interno di Dreams, il gioco-crea-giochi uscito su PS4 e firmato dai ragazzi di Media Molecule che ha già ispirato una moltitudine di fan made sorprendenti (da GTA a Spider-Man, solo per citarne alcuni).

Via Reddit, è stato infatti pubblicato un video abbastanza esplicativo, che mostra un livello completamente esplorabile di questa “nuova” versione del titolo Naughty Dog.

Il filmato vede infatti Joel in azione in una città post-apocalittica, contraddistinta dai classici elementi visti anche nel gioco originale (è possibile notare anche il simbolo delle Luci dipinto su un cartello stradale).

Al momento, non è chiaro se l’utente S_U_G_G_S (questo il nome dell’autore della versione Dreams di TLOU) abbia intenzione di realizzare anche un segmento di gioco nei panni di Ellie.

Se volete provare con mano il livello di gioco con Joel, vi basterà cliccare a questo indirizzo (dovrete in ogni caso essere in possesso di una copia originale PS4 di Dreams).

Sicuramente sarebbe decisamente interessante poter ammirare un’altra creazione del genere, magari ispirata questa volta alla Part II.

Sulle pagine di SpazioGames abbiamo anche pubblicato le 10 curiosità che forse non conoscevate sul gioco Naughty Dog, molte delle quali davvero sorprendenti (e inedite).

Ma non solo: avete visto anche che qualcuno ha da poco notato che il primo TLOU sembra avere un serio problema con le fasi stealth presenti nel gioco?

Ricordiamo infine che di recente un altro giocatore ha tentato di “cambiare” il drammatico finale dell’avventura di Joel ed Ellie, sebbene la sorpresa finale lo ha in qualche modo deluso.