The Last of Us Remake, sbuca una data di uscita (e una piattaforma a sorpresa)

The Last of Us è uno dei giochi più importanti di sempre, al punto che i fan sono in attesa dell’annuncio ufficiale del remake, di cui ormai si parla da settimane.

La prima avventura di Joel ed Ellie (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) dovrebbe infatti ricevere un rifacimento per PS5 a cura di Naughty Dog.

Se la data di uscita del presunto remake potrebbe non essere poi così lontana, ora arrivano nuove informazioni (ancora non ufficiali) circa il lancio del gioco.

Come riportato anche da Gaming Bolt, il remake di The Last of Us potrebbe infatti approdare alla fine dell’estate di quest’anno, anche su PC.

All’inizio di quest’anno, l’insider Tom Henderson ha suggerito che il gioco sarebbe uscito nella seconda metà del 2022 e, più di recente, anche il giornalista Jeff Grubb ha affermato che il remake di TLOU puntava a un lancio per le vacanze del 2022.

Ora, però, sembra che il gioco uscirà prima delle festività natalizie, perlomeno stando a quanto reso noto dall’insider The Snitch (per chi non lo sapesse, il soggetto ha reso noto in anticipo e con accuratezza l’intera scaletta del State of Play di pochi giorni fa).

Il leaker ha infatti condiviso un tweet che recita semplicemente ‘PART 1 – 02.09.2022’. Il post non nomina esplicitamente The Last of Us, ma il tutto potrebbe tranquillamente riferirsi a un remake del gioco originale, che dovrebbe quindi uscire il 2 settembre 2022.

PART 1 – 02.09.2022

/ — The Snitch (@insider_wtf) June 8, 2022

Ma non è tutto: le emoji incluse nel tweet suggeriscono anche che si tratterà di un lancio simultaneo per console PlayStation e PC, il che sarebbe la prima volta per un gioco di questa portata pubblicato da Sony.

Mentre aspettiamo notizie ufficiali sul gioco, avete letto che un fan ha pubblicato un video che mostra alcune fasi gameplay di The Last of Us ricreate con il motore grafico di Epic Games, ossia l’Unreal Engine 5?

Infine, creazioni come questo splendido diorama che sembra uscito dal gioco vero e proprio dimostrano quanto TLOU sia ancora molto bramato.