The Last of Us PC riceve una nuova, importante, patch: ecco cosa cambia

La versione PC di The Last of Us Part I continua a essere nell’occhio del ciclone, essendo il gioco ancora pieno di problemi, visto che la qualità finale del prodotto si è dimostrata decisamente inferiore alle aspettative.

Come saprete, Naughty Dog non si è occupata in prima persona del porting del gioco (che trovate su Amazon in versione PS5), considerando che l’incarico base è andato al ben poco apprezzato team di Iron Galaxy.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti spiegato che «The Last of Us Part I, su PC, è un gioco rotto. Non parliamo delle qualità del titolo stesso – che resteranno sempre quelle di un capolavoro indiscusso – bensì del modo in cui un prodotto di tale portata sia stato convertito su personal computer.»

Se nelle scorse ore ci è stato permesso di scaricare un nuovo update di modeste dimensioni, a quanto pare ora è il momento di una nuova e sostanziale patch.

Come riportato anche da Gaming Bolt, Naughty Dog ha rilasciato una nuova patch per The Last of Us Part I su PC, la quale risolve diversi problemi di prestazioni e bug di percorso.

L’update include infatti numerose correzioni per gli arresti anomali che si verificano quando si passa da una miniatura all’altra delle skin dei personaggi, durante il caricamento degli shader al primo avvio e in modo casuale.

Anche lo streaming delle texture è stato aggiornato per ridurre l’utilizzo della CPU. L’aumento del caricamento attivo aiuta a ridurre i tempi di attesa durante il gioco, oltre al fatto che è stato anche risolto un problema che causava la mancata risposta degli stick analogici sui controller Xbox One e DualSense.

La lente d’ingrandimento dello schermo dovrebbe ora funzionare e l’icona dell’assistenza alla navigazione non si aggancia più al modello poligonale del protagonista.

Naughty Dog e Iron Galaxy Studios stanno in ogni caso lavorando a ulteriori correzioni e patch di rito, quindi rimanete sintonizzati.

Parlando della serie TV, agli MTV Movie Awards lo show HBO di The Last of Us ha ottenuto cinque nomination, tra cui quella relativa al “Miglior bacio”.

Ma non solo: un fan di TLOU si è cimentato in una replica di una sezione di gioco live action davvero molto… originale.

Infine, qualcuno ha deciso di sostituire il volto dell’originale Joel attraverso una mod di TLOU su PC, sostituendolo con quello dell’attore Pedro Pascal.