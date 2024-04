The Last of Us Stagione 2, l'attrice di Dina promette una forte chimica con Ellie

Le riprese della Stagione 2 di The Last of Us sono in corso, ma ora è il momento di parlare dei personaggi che prenderanno parte allo show.

La nuova serie - che ricordiamo essere per l'Italia un’esclusiva Sky e NOW - si baserà sugli eventi visti in The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

Sappiamo che nel cast rivedremo Pedro Pascal come Joel, oltre ovviamente a Bella Ramsey nei panni di Ellie e a una serie di nuovi attori, tra cui anche l'interprete di Dina.

Ora, come riportato anche da PSU, Isabela Merced, per l'appunto l'attrice che interpreta Dina nella seconda stagione di The Last of Us di HBO, ha dichiarato in un'intervista a Collider che non vede l'ora che i fan possano assistere alla sua forte intesa con Bella Ramsey quando la serie andrà finalmente in onda all'inizio del prossimo anno.

Ecco le parole dell'attrice:

«Non vedo l'ora che la gente veda la mia chimica con Bella. Tra me e Bella c'è molta chimica. Fin dal primo giorno c'è stata. Non c'è lavoro da fare. Rispetto molto Bella. Ho appena visto Catherine Called Birdy e Bella ha una tale varietà e onestà nel suo lavoro. Sto imparando molto. Sono molto onorata di essere qui.»

Questo suggerirebbe che la seconda stagione seguirà abbastanza fedelmente la parte iniziale di The Last of Us Part II, visto ciò che chi ha giocato al gioco sa benissimo che tipo di rapporto hanno Ellie e Dina.

Restando in tema, sempre Isabela Merced, che in The Last of Us Stagione 2 interpreta Dina, ha ormai iniziato a girare le sue scene da un po', sapendo anche che una "superstar" si è unita al cast.

Ma non è tutto: le riprese della Stagione 2 sono in corso e alcuni recenti sviluppi suggeriscono che il momento più controverso del gioco è stato girato.