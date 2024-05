Skyrim, fan scopre un nuovo uso dell'Urlo (dopo 10 anni)

Skyrim è un gioco che i fan continuano ad amare, tanto che qualcuno scopre curiosità nascoste dopo circa 10 anni dall'uscita.

Il fantasy di Bethesda, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo basso su Amazon), è infatti un classico senza tempo.

Advertisement

Basti pensare che il quinto capitolo della serie di The Elder Scrolls è ancora molto giocato a tanti anni dalla sua uscita.

Ora, come riportato anche da GamingBible, qualcuno ha scoperto nuovo uso di uno degli Urli del Dragonborn.

'Eco Ingannevole' è un urlo che, come suggerisce il nome, permette al protagonista di schernire i nemici o di distrarli per farli guardare altrove.

Ma quello che un fan non aveva capito è che l'uso di questo grido permette di sentire il personaggio altrimenti silenzioso.

«Oggi ho imparato che il grido ‘Eco Ingannevole’ fa parlare il tuo personaggio». Il giocatore ha poi aggiunto: « Questo è stato davvero scioccante per me, nei miei quasi 10 anni di gioco non ho mai usato una volta questa cosa».

È interessante notare, però, che non tutti potranno sentire il proprio personaggio parlare. Come condiviso da un altro utente più avanti nel thread: «A seconda della razza, è un bug. Credo che la maggior parte degli elfi non funzioni, almeno il mio dunmer non l'ha fatto fino a quando non ho installato la 'patch non ufficiale', e anche in quel caso, si limitava a gridare 'Ehi!'».

«OMG! Non ho mai usato la funzione ‘Eco Ingannevole’ prima d'ora, è così divertente!», ha scritto un altro utente.

In molti hanno giocato a Skyrim nel corso degli anni e a quanto pare un gran numero di avventurieri non ha mai usato questo Urlo, nonostante sia un modo efficace per superare in astuzia il nemico.

Del resto, proprio The Elder Scrolls V: Skyrim è stato di recente votato dai fan come il più grande gioco di Bethesda.

Restando in tema, una mod sempre dedicata a The Elder Scrolls V: Skyrim è "Midwood Isle", ricca di missioni e disponibile in forma gratuita: trovate qui tutti i dettagli.