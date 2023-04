La scena più discussa di The Last of Us rischia di vincere un premio

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è arrivata a conclusione, sebbene ora lo show rischia di vincere diversi premi in occasione degli MTV Movie Awards.

Lo show ha raccontato la storia del primo capitolo della serie di videogiochi (che trovate anche nel remake PS5 su Amazon), per nove episodi ricchi di personaggi e situazioni, anche inedite.

Tra queste, figura certamente una sequenza relativa al personaggio di Tess – interpretato da Anna Torv – la quale ha fatto sicuramente molto discutere.

Come riportato anche da Gaming Bible, la scena in questione ha ora ottenuto una nomination vera e propria, col rischio concreto di vincere il premio.

Attenzione: di seguito sono presenti spoiler sul secondo episodio della serie TV di The Last of Us. Proseguite a vostro rischio.

Nel finale del secondo episodio dello show HBO abbiamo assistito alla morte di Tess che nel videogioco avviene in modo del tutto differente.

Nella serie TV, Tess viene avvicinata da una delle particolari creature presenti nel mondo post-apocalittico, che invece di aggredirla o morderla, per contagiarla la bacia letteralmente sulla bocca.

Una sequenza sicuramente di forte impatto, la quale ha ora ottenuto una nomination agli MTV Movie Awards. The Last of Us ha infatti ottenuto cinque nomination.

Lo show è in lizza per “Miglior Show”, “Miglior eroe” per Pedro Pascal nel ruolo di Joel, “Performance innovativa” per Bella Ramsey nel ruolo di Ellie, “Miglior duo” per Pedro e Bella e, infine, per il “Miglior bacio”.

Qui la cosa si fa un po’ bizzarra, visto che la nomination per il “Miglior bacio” è proprio per il bacio condiviso tra la Tess di Anna Torv e l’infetto di Philip Prajoux. Sì, proprio il cosiddetto bacio della morte.

Forse, avrebbe avuto più senso nominare il bacio tra Bill e Frank nel terzo episodio, acclamato dalla critica, “Long Long Time”. Oppure, la sequenza tra Bella Ramsey e Storm Reid in “Left Behind”. Che dire, alziamo le mani e lasciamo che sia la giuria a decidere.

Restando in tema, Melanie Lynskey ha lasciato intendere che le farebbe piacere poter vestire nuovamente i panni di Kathleen in uno spin-off di The Last of Us.

Ma non solo: diverse settimane fa anche Victoria Grace ha dichiarato che le piacerebbe interpretare il suo personaggio visto nel videogame anche in The Last of Us Stagione 2.