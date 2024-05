Epic Games Store offre un GDR gratis in una Londra di un'altra era

Epic Games Store prosegue con la sua iniziativa legata ai giochi gratis da scaricare senza costi di nessun tipo, per un titolo (o più) gratuito a settimana.

In maniera simile ma non identica rispetto al catalogo di Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) vi basterà essere in possesso di un account Epic, loggarvi e scaricare ciò che desiderate.

Del resto, già la scorsa settimana abbiamo potuto mettere le mani su un doppio regalo davvero niente male.

Ora, quindi, il nuovo gioco gratis disponibile da ora su Epic Games Store è Circus Electrique.

La descrizione recita: «Circus Electrique è in parte un GDR dalla spiccata componente narrativa, in parte un gioco tattico e di gestione dei circhi, ma è in tutto e per tutto coinvolgente. Quando i londinesi si trasformano misteriosamente in spietati assassini, solo gli artisti di maggior talento dello show possono salvare la città.»

C'è anche un secondo omaggio: un pacchetto bonus gratis con una skin per Firestone, un bundle che include 200 gemme, una skin esclusiva, 10 bauli comuni, 5 casse non comuni, 10 casse di legno, 5 casse d'acciaio, 360 strange dust, 50 pergamene, 2 avatar esclusivi, 35 token e 5 token prestigiosi.

I titoli sono disponibili gratuitamente a partire da oggi, 9 maggio 2024, alle ore 16, e rimarranno tali fino al giorno 16 maggio.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

Riassumendo:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.

Ma non solo: ecco la raccolta di tutti i giochi resi a disposizione gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.