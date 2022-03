The Last of Us – Parte II, qualcuno con la vista da falco scova un dettaglio maniacale nelle armi

The Last of Us Part II è sicuramente uno dei giochi più significativi della scorsa generazione, nonché una delle esclusive di maggior pregio di PlayStation 4.

I fan del sequel della storia di Ellie e Joel sono molti, e hanno sempre apprezzato il titolo non soltanto per il gameplay – migliorato rispetto al capitolo originale – e per la componente narrativa di pregio, ma anche per tutte quelle piccolezze e dettagli che fanno capire come nel capolavoro di Naughty Dog non sia stato lasciato nulla al caso.

Così i giocatori continuano ancora, a distanza di quasi due anni dalla sua release, a trovare chicche rare e a condividerle sui social.

È questo il caso anche di un utente su Reddit, ImAFlyingShark, che ha postato delle immagini in cui si nota un particolare che denota una cura maniacale per i dettagli.

Sappiamo che nel gioco sono presenti dei banchi da lavoro, in cui la nostra protagonista può modificare a piacimento le proprie armi e renderle sempre più potenti.

Da queste immagini vediamo che nel momento in cui il giocatore apporta una modifica alla sua pistola, questa cambia esteticamente, mostrandosi addirittura più pulita e lucida rispetto all’arma non modificata.

Di seguito potete vedere le foto del prima e del dopo:

Il tutto ovviamente lascia intendere che Ellie, durante l’applicazione della miglioria alla sua bocca di fuoco, si sia anche prodigata a rimuovere lo sporco che realisticamente ci si aspetterebbe su un’arma usata.

Oltre ai sempre nuovi dettagli scoperti dai giocatori, i fan non smettono di manifestare il proprio amore per The Last of Us Part II, ad esempio tramite la realizzazione di una splendida torta di compleanno a tema.

Infine, sembra proprio che un personaggio particolare nel gioco sarebbe dovuto essere molto diverso.