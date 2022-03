The Last of Us 2 festeggia i compleanni nel modo più… dolce

The Last of Us Part II è uno dei giochi più importanti tra quelli usciti su PS4, tanto che ancora oggi sono tantissimi gli omaggi e i tributi dei giocatori di tutto il mondo al capolavoro Naughty Dog.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel è infatti un titolo amato da una moltitudine di persone, spesso notate dallo stesso team di sviluppo per la loro inventiva e originalità.

Quindi, mentre vari utenti continuano a scovare chicche durante il gioco vero e proprio, qualcuno si è ora preso la briga di festeggiare il compleanno in un modo davvero unico.

Tra un plagio e un altro, qualcuno ha ora deciso di sfruttare il brand in maniera piuttosto intelligente (nonché apparentemente deliziosa).

Come riportato sulla pagina Facebook ufficiale dello sviluppatore americano, è stata infatti realizzata la più straordinaria torta a tema The Last of Us mai vista prima.

Composta dalla bravissima Julia e ricondivisa sui canali social di Naughty Dog, il dolce è stato realizzando utilizzando lo stile unico dell’avventura PlayStation.

«Fino all’ultima fetta. Grazie Julia per aver condiviso questa bellissima torta ispirata a The Last of Us», si legge nel post originale.

La torta mostra in basso la chitarra di Ellie, oltre ad alcune escrescenze sul lato – con molta probabilità funghi – atte a replicare l’infezione da cordyceps, oltre a un pugnale (immaginiamo non commestibile) infilato di netto al centro del dolce.

Immancabile la scritta «Every Last One of Them», divenuta col tempo una vera e propria frase simbolo del gioco di Naughty Dog.

Forse, non si tratterà della torta da offrire al compleanno dei nostri amici, ma è pur sempre una gran bella opera d’arte dolciaria che meritava di essere condivisa.

Sempre parlando di dolci videoludici, avete visto che mesi fa un utente ha pubblicato la foto di una torta a tema PlayStation davvero pazzesca?

Per non parlare della suggestiva – e gustosa – torta a gusto falò pensata per festeggiare i 10 anni dall’uscita del primo Dark Souls.