The Last of Us – Parte II ha oltre 200 premi come GOTY, ma sono meno dell’originale

Ci sono anni in cui l’assegnazione dei premi per il miglior gioco dell’anno sono stati molto combattuti, perché diverse produzioni si contendevano la palma, a volte anche per motivi diversi. Il 2020 non è stato uno di quegli anni: come abbiamo visto ai The Game Awards, The Last of Us – Parte II ha messo d’accordo praticamente la critica di tutto il mondo chiamata a esprimersi nella giuria, portando a casa quasi tutte le nomination per cui era stato candidato, tra qui quella di GOTY 2020.

Il portale aggregatore GameAwards.net tiene traccia dei dati statistici relativi ai vincitori dei GOTY e ha rilevato quanti sono in totale, per ora (vedremo se ne arriveranno altri) i premi come Gioco dell’Anno portati a casa dal titolo di Naughty Dog: parliamo di 209 vittorie, di cui 144 assegnate dalla critica e 65 votate dai giocatori. Tra queste, il sito segnala anche quelle della redazione e dei lettori di SpazioGames — con il GOTY che in entrambi i casi è andato proprio al ritorno di Joel ed Ellie.

Di seguito, i giochi più premiati del 2020.

The Last of Us - Part II

I giochi più premiati del 2020

The Last of Us – Parte II – 209 (144 critica, 65 pubblico) Hades – 47 (44 critica, 3 pubblico) Ghost of Tsushima – 37 (29 critica, 8 pubblico)

Il GOTY 2020 e i GOTY degli anni precedenti

Questo traguardo come piazza The Last of Us – Parte II rispetto ai vincitori degli anni precedenti? Il numero di vittorie del titolo di Naughty Dog supera anche quelle di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il premiatissimo GOTY 2017, ma non scalza dal suo record The Witcher 3: Wild Hunt, che è ancora distante, incalzato dall’originale The Last of Us.

Di seguito, i vincitori degli anni precedenti, tracciati da GameAwards.net.

2020: The Last of Us – Parte II , 209 premi

, 209 premi 2019: Death Stranding , 93 premi

, 93 premi 2018: God of War , 202 premi

, 202 premi 2017: The Legend of Zelda: Breath of the Wild , 201 premi

, 201 premi 2016: Uncharted 4: Fine di un ladro , 168 premi

, 168 premi 2015: The Witcher 3: Wild Hunt , 259 premi

, 259 premi 2014: Dragon Age Inquisition , 134 premi

, 134 premi 2013: The Last of Us , 249 premi

, 249 premi 2012: The Walking Dead , 75 premi

, 75 premi 2011: The Elder Scrolls V: Skyrim , 227 premi

, 227 premi 2010: Red Dead Redemption , 111 premi

, 111 premi 2009: Uncharted 2 , 111 premi

, 111 premi 2008: Fallout 3, 69 premi

Se volete saperne di più su The Last of Us – Parte II vi raccomandiamo la video recensione del nostro Domenico.