The Last of Us Parte II fa incetta di nomination ai D.I.C.E. Awards (e non è il solo)

Sulle pagine di SpazioGames abbiamo parlato più e più volte della sorprendente mole di premi portati a casa da The Last of Us Parte II, il gioco Naughty Dog divenuto un vero e proprio fenomeno nel corso dello scorso anno.

Parliamo infatti del gioco con più GOTY di sempre, con ben 261 premi nel solo 2020 (stando a Gameawards.net). A quanto pare, però, la lista potrebbe allungarsi in maniera considerevole anche nel corso del 2021.

L’Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS) ha infatti da poco annunciato i candidati per la 24a edizione del D.I.C.E. Awards. L’organizzazione ha dato il via alla votazione generale per la manifestazione dei premi relativi al settore dei videogiochi durante la giornata di oggi, 26 gennaio.

I vincitori saranno svelati durante la cerimonia di premiazione, che si svolgerà (in streaming) l’8 aprile 2021.

In lista, ben 57 giochi usciti nel 2020 hanno ricevuto una nomination. The Last of Us Parte II è in testa con 11 nomination, seguito da Ghost of Tsushima con 10 nomination e Hades con 8. 5 nomination vanno invece a Half-Life: Alyx, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e Ori and the Will of the Wisp.

Leggi anche: Neil Druckmann vorrebbe realizzare un gioco su The Punisher

I finalisti per il titolo di Gioco dell’anno sono: Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Part II. La lista completa è visionabile a questo link.

Ecco le parole di Meggan Scavio, Presidente dell’Academy of Interactive Arts & Sciences:

Voglio ringraziare sinceramente tutti i nostri colleghi del panel, che continuano a dedicare il loro tempo, energia ed esperienza nella valutazione e nella selezione dei D.I.C.E. Awards. E anche a tutti i nostri finalisti, le congratulazioni per aver continuato ad espandere i confini della creatività, narrazione e innovazione tecnica. Non vediamo l’ora di celebrare i risultati nella 24a edizione dei D.I.C.E. Awards!

The Last of Us Parte II è disponibile dallo scorso mese di giugno 2020 in esclusiva su console PlayStation 4, oltre a essere giocabile in retrocompatibilità su PS5.