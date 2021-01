Il papà di The Last of Us vorrebbe realizzare un gioco su Cowboy Bebop, Hotline Miami e… The Punisher

Neil Druckmann, director di The Last of Us Parte II nonché co-presidente di Naughty Dog, è molto attivo sui social, specie su Twitter. Da poco, l’autore ha voluto unirsi ai nostalgici per condividere il primo videogioco a cui pensa quando si trova di fronte all schermata di boot della console PSOne (indovinate un po’ quale?).

Druckmann ha però anche risposto a Greg Miller di KindaFunny, il quale ha chiesto su quali franchise amerebbe lavorare per un fantomatico videogioco su licenza.

La risposta del director è stata davvero sorprendente: il direttore creativo ha infatti citato titoli come Cowboy Bebop, Hotline Miami, Half-Life (qui però siamo dalle parti dell’utopia) e Ghost Rider, non negandosi neppure il desiderio di poter lavorare a un altro personaggio molto amato, specie tra quelli appartenenti all’universo dei fumetti Marvel, ossia The Punisher (noto in Italia anche come Il Punitore).

Considerando come The Last Of Us Parte II tratti il tema della violenza e della vendetta in una maniera realmente sorprendente (e profonda), è inutile dire che immaginare Naughty Dog e Druckmann a lavoro su un videogioco dedicato al personaggio di Frank Castle/The Punisher sarebbe per molti un sogno a occhi aperti.

Ricordiamo in ogni caso che il team di sviluppo americano è attualmente al lavoro su di un progetto top-secret per console PS5, che a quanto pare potrebbe essere qualcosa capace di stuzzicare i fan (in quale modo, al momento non ci è dato sapere). Sono in molti a sperare che possa trattarsi di The Last of us Parte III, mentre altrettanti sperano invece possa essere una nuova IP. Chi vivrà vedrà.

The Last of Us Parte II è disponibile dallo scorso mese di giugno 2020 in esclusiva su console PlayStation 4, oltre a essere giocabile in retrocompatibilità su PS5.