The Last of Us Part III, i fan immaginano location e protagonisti del prossimo capitolo

Non è chiaro al momento se Naughty Dog e Neil Druckmann torneranno mai su un eventuale The Last of Us Part III, sebbene i fan sperano ovviamente di sì.

Dopo il successo del secondo capitolo di The Last of Us (lo trovate a prezzo davvero basso su Amazon) il team di sviluppo americano non ha ancora confermato i lavori sul terzo episodio.

Dopo aver reso noto di aver «voltato pagina» nei confronti della saga di Uncharted, Naughty Dog ha comunque ancora un occhio di riguardo verso la saga con protagonisti Joel ed Ellie.

Basti pensare infatti al multiplayer di The Last of Us attualmente in lavorazione, sebbene a quanto pare gli appassionati si sono ora dati appuntamento per ipotizzare l’eventuale trama di Part III.

Attenzione, da ora troverete alcuni piccoli spoiler su The Last of Us Part II: proseguite a vostro rischio e pericolo.

Come riportato anche da The Gamer, i fan hanno discusso su dove vorrebbero vedere ambientato il potenziale terzo capitolo.

L’ultima volta che abbiamo visto Abby ed Ellie erano entrambe in condizioni critiche: Abby e Lev erano stati imprigionati dagli schiavisti, con la prima che aveva perso capelli e forza fisica dopo le evidenti torture.

Lei ed Ellie hanno avuto un drammatico scontro finale, che a portato le due rivali a separarsi, sebbene non ci è dato sapere se per sempre oppure no.

Lev e Abby sembrano rimanere insieme, cosa questa che li rende potenzialmente in lizza per essere i nuovi protagonisti. Gli appassionati immaginano che il gioco possa essere ambientato nel sud-ovest americano, come Las Vegas o il New Mexico.

Nei primi due giochi abbiamo avuto per lo più scenari della East Coast e del Midwest, quindi il passaggio a una location più desolata sarebbe interessante e presenterebbe nuove sfide di sopravvivenza.

Si parla anche di Los Angeles e San Francisco, oltre a Washington D.C., per scoprire magari ciò che resta del governo e dell’esercito degli Stati Uniti.

L’idea del deserto sembra piacere molto ai fan, tanto che in molti chiedono un omaggio a Jak 3: «date a Ellie una dune buggy», scrive un utente ResetEra, proprio in riferimento al terzo gioco della saga platform uscito su PS2.

Altri vogliono che la serie si spinga un po’ più lontano, avventurandosi in Messico o in Canada. Sarebbe interessante vedere come altri Paesi siano stati colpiti dall’epidemia, ma per mantenere la storia coerente è probabile che vedremo location più vicine ai personaggi.

Ai fan non resta qindi che immaginare quale potrebbe essere la trama del terzo TLOU: una IA ha già provato a immaginarla, con dei risultati davvero curiosi.

Ma non solo: il co-presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha da poco rivelato che lo sviluppatore ha superato le 400 persone.

Inoltre, sempre Druckmann ha anche dichiarato che il team non ha problemi a lasciarsi alle spalle anche la serie The Last of Us, ma solo se non ci saranno più storie da raccontare in quell’universo.