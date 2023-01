Naughty Dog è sempre più grande (mentre lavora a diversi progetti)

Naughty Dog e Neil Druckmann stanno attualmente al lavoro su diversi progetti ancora avvolti nel mistero, sebbene è cosa nota che l’azienda si stia ampliando sempre di più.

Dopo il successo del sequel del secondo capitolo di The Last of Us (lo trovate a prezzo scontato su Amazon) il team di sviluppo americano non è rimasto sicuramente con le mani in mano.

Dopo aver reso noto di aver «voltato pagina» nei confronti della saga di Uncharted, Naughty Dog avrebbe comunque diversi assi nella manica.

Tra il multiplayer di The Last of Us – e non solo – sembra infatti che il futuro dello sviluppatore sia decisamente roseo, incluso il fatto che ora il team conta ora oltre 400 dipendenti.

Come riportato anche dai colelghi di PSU, il co-presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha da poco rivelato che lo sviluppatore di The Last of Us ha superato le 400 persone, rispetto alle “sole” 300 di due anni fa.

Druckmann ha anche rivelato che Naughty Dog ha diversi progetti in corso, anche se è noto da tempo che lo studio si starebbe destreggiando da un gioco all’altro, pur essendo questi titoli ancora top-secret (perlomeno al momento).

Di recente, sempre il co-presidente ha anche dichiarato che la società non ha problemi a lasciarsi alle spalle anche la serie The Last of Us, ma solo se non ci saranno più storie da raccontare in quell’universo.

Nonostante ciò, è già stato reso noto che The Last of Us Part III sarebbe in produzione presso lo studio americano, ragion per cui i fan possono pure tirare un sospiro di sollievo. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ai fan non resterebbe che immaginare quale potrebbe essere la trama della terza avventura di Ellie: una IA ha già provato a immaginarla, con dei risultati curiosi e bizzarri allo stesso tempo.