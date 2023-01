The Last of Us multiplayer, parla Druckmann: «è il progetto più ambizioso»

The Last of Us tornerà come videogioco multiplayer, in una modalità apposita che Naughty Dog lancerà nel prossimo futuro.

A seguire The Last of Us Part I (lo trovate su Amazon) ci sarà quindi una modalità molto diversa da quello a cui siamo stati abituati finora relativamente al franchise.

Ovvero una narrazione molto importante, quella che è stata sempre la cifra stilistica di Naughty Dog che, in futuro, potrà cambiare notevolmente.

E sebbenne The Last of Us multiplayer non si sia ancora visto effettivamente, Neil Druckmann comincia a parlarne in maniera sibillina.

Neanche a dirlo sembra proprio che questo sarà il progetto più complesso, come ha dichiarato lo stesso Neil Druckmann (tramite The Gamer).

Il co-presidente di Naughty Dog ha affermato in una recente intervista che il progetto multiplayer è “il progetto più ambizioso” su cui lo studio abbia mai lavorato.

Finora abbiamo visto solo due concept art e abbiamo solo alcuni annunci di lavoro per avere un’idea di cosa sia esattamente il gioco, ma questo non ferma Druckmann nel descriverlo come degno di attenzione se non altro.

In particolare, sempre nell’intervista, è interessante il fatto che Druckmann riveli che «raccontare una storia in multiplayer è stata una vera sfida».

The Last of Us Multiplayer Game is the most ambitious project ever made at Naughty Dog according to Neil Druckmann pic.twitter.com/26J7Ct81l6 — DomTheBomb (@DomTheBombYT) January 13, 2023

Riguardo alla domanda specifica su cosa sta facendo Naughty Dog al momento, ecco cosa ha risposto:

«Sapete, c’è un progetto multiplayer di Last of Us su cui stiamo lavorando da molto tempo, da prima ancora che The Last of Us Part 2 fosse pubblicato. Questo è il progetto più ambizioso che abbiamo mai realizzato. Si tratta di espandere il mondo ancora di più, continuando a raccontare una storia ma in uno spazio multiplayer, non dirò troppo a riguardo.»

Quello che sappiamo è che il titolo sarà a quanto pare caratterizzato anche da una città densa e ricca di dettagli, secondo le ultime indiscrezioni.

Druckmann di recente si è anche sbilanciato su The Last of Us Part III, ma non aspettatevi granché.