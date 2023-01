The Last of Us Part III, Druckmann cambia idea e si sbottona sul futuro

Tra The Last of Us Part III e la serie HBO, Naugthy Dog e la sua storia più famosa sono e saranno al centro della scena per un po’.

Dopo lo strepitoso secondo capitolo, che potete ancora recuperare su Amazon, i fan stanno aspettando di sapere se la storia di Ellie potrà continuare in qualche modo.

Intanto sono arrivate informazioni sull’attesa modalità multiplayer, per cui il team di sviluppo ha finalmente tolto il velo con delle novità.

Per quanto riguarda The Last of Us Part III, invece, Neil Druckmann aveva detto senza mezze parole di non doversi fidare degli insider. Ma poi ha cambiato idea.

In occasione dei tanti eventi promozionali ed interviste relative alla serie HBO in uscita, Neil Druckmann si è ritrovato a parlare nuovamente di The Last of Us Part III (tramite VGC).

Interrogato nuovamente sull’eventualità che una “parte tre” possa effettivamente vedere la luce, Druckmann si è sbottonato un po’ pur non confermando nulla, ovviamente.

«Penso che ci sia un’altra storia da raccontare», ha dichiarato Druckmann relativamente alla questione.

Già nell’aprile del 2021 si era cominciato a parlare di una presunta sceneggiatura, o almeno una prima bozza, di un terzo capitolo del franchise che però non è mai stata avviata come sviluppo di un videogioco vero e proprio.

Possiamo dire quindi che, prima o poi, The Last of Us Part III sarà un progetto reale di Naughty Dog perché il suo creatore ha senz’altro materiale su cui lavorare. Ovviamente ci tocca aspettare nel frattempo.

Una storia che finora abbiamo amato in maniera viscerale, e le fan art di alcuni giocatori ci ricordano perché ci siamo persi nella storia di The Last of Us.

Mentre la serie è la prossima cosa da attendere senza dubbio, anche perché porta con sé delle aspettative molto alte anche relativamente alle altre trasposizioni videoludiche.