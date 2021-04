The Last of Us Part II, video mostra Jesse protagonista

The Last of Us Part II non è unicamente la storia di Ellie, ma di tanti altri importanti compagni e personaggi che meriterebbero maggiormente attenzione.

Ed ovviamente non stiamo parlando unicamente di Joel, lo storico protagonista che in un video si è mostrato giocabile a 60fps.

Un video ha infatti reso giustizia a Jesse, uno degli amici di Ellie che la supporta durante la sua vendetta, rendendolo un personaggio giocabile e trasformandolo nel protagonista della storia.

GamesRadar+ ha segnalato questa mod realizzata dallo youtuber TheMagicalBlob, che ha reso appunto giocabile il leader dei gruppi di pattuglia di Jackson.

Jesse diventa il protagonista di The Last of Us Part II grazie ad una mod.

Questa particolare modifica è stata effettuata sulla versione PS4 di The Last of Us Part II e mostra i movimenti di Ellie rimpiazzati a tutti gli effetti con quelli di Jesse.

L’effetto sicuramente renderà felici tutti i fan del personaggio, che magari speravano di vederlo maggiormente coinvolto nella storia.

Potete osservare voi stessi Jesse in azione nel video pubblicato sul suo canale YouTube:

Il modder ha ammesso che la resa avrebbe potuto essere migliore ma che, a causa di un errore grafico avvenuto durante l’upload su YouTube, l’effetto finale non è stato quello sperato.

Tuttavia ha promesso che caricherà a breve un nuovo video in cui mostrerà ancora più dettagliatamente questo lavoro, che comunque riteniamo già molto interessante.

The Last of Us Part II è un videogioco davvero impressionante e che nasconde ancora tantissimi segreti: di recente sono state scoperte perfino delle impronte digitali nascoste.

I fan sono inoltre rimasi sorpresi anche da una particolare e rarissima animazione in combattimento, che dimostra ancora una volta la profonda cura riservata da Naughty Dog nei confronti di questo titolo.

Vi ricordiamo inoltre che HBO sta producendo ufficialmente una serie televisiva dedicata al primo capitolo, di cui è stata già svelata la location principale.