The Last of Us Part II: vendite volano al 999% dopo anni, ma c’è un motivo

The Last of Us Part II è stato un titolo importantissimo, al centro delle cronache ed ha venduto sicuramente tanto. Ma non “tutto”.

Il capolavoro di Naughty Dog forse non è mai stato davvero dimenticato dai fan e dall'opinione pubblica, nonostante tutto.

Dove per “tutto” intendiamo il mare di critiche deliranti promosse da una parte di umanità discutibile per motivazioni ancora più discutibili, che Neil Druckmann ha recentemente commentato.

E se la serie di HBO tratta da The Last of Us ha aiutato a dare un piccolo boost alle vendite di Part II, stavolta assistiamo ad un picco notevole.

Come riporta Games Industry, infatti, The Last of Us Part II ha visto un aumento del 999% nelle sue vendite su PlayStation 4.

Il motivo è molto semplice: sconti pasquali.

Le promozioni dei saldi pasquali e primaverili hanno infatti scosso le classifiche, con The Last of Us Part II che torna al quinto posto grazie a un aumento delle vendite del 999%, mentre Gran Turismo 7 ha registrato un aumento delle vendite del 483% ed è opportunamente rientrato alla posizione numero sette.

Super Mario Odyssey è tornato ad occupare posizioni più basse dopo il boost dovuto al nuovo bundle con Switch e il film, mentre FIFA 23 schizza invece in prima posizione con agilità.

Uno scossone che ha anche detronizzato Resident Evil 4 Remake che, dopo aver fatto sfaceli di vendite, rallenta leggermente e lascia spazio ad altri videogiochi.

Insomma, nonostante siano passati molti anni e ora si parli molto di Part I, soprattutto per i problemi della versione PC, i giocatori non hanno decisamente dimenticato l’ultima e sanguinolenta avventura di Ellie.

Tutto questo ci ricorda che, intanto, non sappiamo mai se e quando arriverà una Part III. Se non altro c’è chi dice che, sempre se e quando arriverà, sarà qualcosa di totalmente inaspettato.