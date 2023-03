Boom di vendite anche per The Last of Us Part II, ma c’è un perché

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us si sta avvicinando al gran finale, sebbene a quanto pare lo show ha permesso a The Last of Us Part II di aumentare le vendite a dismisura.

La serie racconta la storia del gioco originale (che potete vivere nel remake PS5 su Amazon a prezzo davvero notevole), dando modo ai giocatori di prepararsi per la seconda stagione.

HBO ha confermato l’arrivo della Stagione 2 con un breve teaser, con la conferma quasi implicita che Bella Ramsey e Pedro Pascal vestiranno ancora i panni di Ellie e Joel.

Ora, come riportato anche dai colleghi di PlayStation Lifestyle, con la serie HBO di TLOU che si concluderà questo fine settimana, i giocatori hanno cercato di scoprire cosa succederà in seguito, provocando un forte aumento delle vendite di TLOU Part II, dopo che anche il primo gioco aveva ricevuto un’impennata di vendite con l’avvio della serie live-action.

Lo show televisivo, che racconta l’intera Part I compreso il DLC Left Behind, concluderà infatti la Stagione 1 domenica 12 marzo 2023.

The Last of Us Part II è infatti salito in cima alla classifica dei download su console PlayStation 4 sia negli USA che in Europa per il mese di febbraio 2023.

Sebbene l’aumento delle vendite possa essere in parte spiegato dalla sua inclusione nei doppi sconti del PlayStation Store, l’interesse per la Part II è stato sicuramente amplificato dalla serie HBO in corso.

Anche The Last of Us Remastered continua a essere presente in classifica, raggiungendo la nona posizione negli Stati Uniti e Canada e la settima posizione in Europa.

L’episodio finale della serie HBO concluderà la storia della prima stagione, mentre la seconda si concentrerà interamente sugli eventi del sequel, com’è giusto che sia.

Ma non solo: HBO ha annunciato che un episodio extra andrà in onda direttamente dopo il finale di stagione della serie TV di TLOU.