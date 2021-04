The Last of Us Part II, svelato finale alternativo (e perché è stato scartato)

The Last of Us Part II è stato uno dei giochi più discussi e acclamati della generazione che si è appena chiusa, e pure uno di quelli dal finale più dibattuto in circolazione.

L’esclusiva PlayStation è un’autentica potenza narrativa e creativa, con tanti particolari che vengono scoperti ancora oggi a mesi di distanza dal day one dello scorso giugno.

Una potenza che è stata ampiamente riconosciuta presso la stampa e l’utenza, che le hanno riconosciuto il numero più elevato di premi come GOTY nella storia del gaming.

In un nuovo podcast, Naughty Dog ha fornito una spiegazione circa il perché si sia scelta quella conclusione per l’action adventure disponibile su PS4.

Non leggete oltre se non volete spoiler circa il finale di The Last of Us Part II

Parlando a Script Apart, Halley Gross, co-sceneggiatrice insieme a Neil Druckmann, ha motivato le ragioni del perché lo studio californiano abbia optato per il finale che è poi finito nel gioco.

Il team di sviluppo si è ritrovato davanti a due bozze e ha deciso, pur non a cuor leggero visto che amava entrambe le versioni, per quella che abbiamo visto nel titolo per PS4.

In una variante leggermente diversa dell’ending, nella fattoria, Ellie prende un giocattolo della figlia di Dina, lo mette nel suo zaino e va via.

Questo finale è stato scartato perché più esplicito riguardo alla volontà della protagonista di andare alla ricerca, in un futuro capitolo, della sua (ex?) compagna.

Gross ha spiegato che invece Naughty Dog voleva lasciare la questione più aperta alla libera interpretazione dei videogiocatori.

E, in effetti, il finale di The Last of Us Part II è piuttosto aperto: Ellie lascia la chitarra di Joel nella fattoria e va via, senza che sappiamo dove si stia dirigendo o meno.

Allo stesso modo, non sappiamo dove Dina e il suo bambino si siano diretti, né se la protagonista si stia incamminando verso una località (Jackson?) che potrebbe stare ospitandoli o meno.

In ogni caso, sono arrivate a più riprese delle rassicurazioni circa il fatto che, se i creatori avranno qualcosa da dire, The Last of Us Part III si farà.

Nello stesso podcast, è stato confermato che lo sviluppatore di PlayStation Studios ha già pronta una bozza della storia, sebbene i lavori non siano ancora partiti.

Che Sony voglia puntare moltissimo sul franchise è un dato acclarato ormai, dal momento che sembrerebbe essere stato commissionato un vero e proprio remake del primo capitolo.