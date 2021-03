The Last of Us: The Journey ci farà ripercorrere i momenti chiave del primo capitolo

Sia The Last of Us che The Last of Us Parte II sono due titoli in grado di cambiare in maniere significativa il genere di appartenenza. Entrambi i giochi sono dotati di momenti davvero molto intensi ed emotivi, ora racchiusi in un progetto fan made davvero affascinante.

Se non avete completato entrambi i giochi vi sconsigliamo di proseguire nella lettura, causa pesanti spoiler.

Non è la prima volta che IconicNephilim si cimenta con immagini e opere tratte dal titolo Naughty Dog, ma ora la sua serie chiamata The Last of Us: The Journey ha decisamente dimostrato come l’artista sia un passo avanti ai vari tributi amatoriali che si possono scovare online.

L’autore ha infatti replicato alcuni dei momenti chiave del primo capitolo della serie (strizzando l’occhio anche al secondo), realizzando dei poster realmente sorprendenti: possiamo ammirare il momento in cui Joel salva Ellie dall’ospedale alla fine del primo The Last of Us, sino al “giuramento” poco prima dei titoli di coda.

Trovate tre dei magnifici lavori di IconicNephilim poco sotto: l’intera collezione può invece essere ammirata su Twitter o via Instagram (vi suggeriamo vivamente di lasciarli un like).

Dopo aver portato a termine il suo viaggio all’interno di The Last of Us Parte II, David (questo il vero nome dell’artista) aveva deciso di raccontare la storia del titolo Naughty Dog e dei suoi protagonisti in undici tavole che ci hanno permesso di rivivere – in una veste del tutto inedita – l’incredibile e sofferto viaggio di Ellie.

The Last of Us Parte II è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 dallo scorso mese di giugno. Per la nostra video recensione del titolo, cliccate prima di subito a questo indirizzo.