The Last of Us Part II ottiene un altro primato (e batte Ghost of Tsushima e God of War)

The Last of Us: Part II è l’ormai noto capolavoro sviluppato da Naughty Dog, è disponibile da diverse settimane in esclusiva assoluta su console PlayStation 4.

Dopo aver ottenuto votazioni entusiaste da parte della stampa di tutto il mondo, il gioco ha avuto un’ottima risposta dal mercato statunitense tra giugno e luglio 2020, diventando di fatto il terzo titolo dai migliori incassi nella storia di Sony negli USA (alle spalle di Marvel’s Spider-Man e di God of War). Ma non solo: parliamo del terzo miglior lancio del 2020 negli Stati Unita, in barba a boicottaggi e review bombing.

Ora, il titolo si è aggiudicato un altro primato realmente sorprendente, ossia quello di gioco maggiormente portato a termine da parte dell’utenza. Stando al numero di Trofei ottenuti dai giocatori, per un totale del 58%, sembra infatti che l’avventura di Ellie abbia superato titoli del calibro di Ghost of Tsushima e God of War.

Poco sotto, le altre percentuali relativamente agli titoli PS4 in classifica:

Final Fantasy VII Remake – 53.3%

God of War – 51.8%

Marvel’s Spider-Man – 50.7%

Uncharted: The Lost Legacy – 50.3%

Detroit: Become Human – 49%

Ghost of Tsushima – 38.2%

Horizon Zero Dawn – 34.5%

Days Gone – 34%

Death Stranding – 29.3%

Red Dead Redemption II – 28.6%

Lasciano decisamente perplessi le percentuali di Death Stranding e Red Dead Redemption 2, rispettivamente 29,3% e 28,6%. A quanto pare l’utenza non è troppo avvezza a portare a termine con facilità gli open world da decine di pre.

Nella nostra recensione, il gioco si è aggiudicato un perfect score, assieme alla definizione di «non solo il gioco più importante dell’anno, ma dell’intera generazione».

Avete già letto anche che l’aggiornamento disponibile da alcune settimane introduce la difficoltà Realismo all’interno del gioco (in cosa consiste ve lo spieghiamo noi)? E le immagini del primo capitolo rilette come fossero uscite da un film dello Studio Ghibli?

The Last of Us Part II è disponibile in esclusiva assoluta su console PlayStation 4 dallo scorso 19 giugno 2020.