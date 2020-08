The Last of Us Part II, data per l’update 1.05: tempo di gioco, filtri, difficoltà

Naughty Dog ha annunciato che l’update 1.05 di The Last of Us Part II sarà disponibile dal 13 agosto e introdurrà molto più di quanto era trapelato finora, ovvero “soltanto” due livelli di difficoltà aggiuntivi.

Prima di tutto, sì, l’aggiornamento porterà in dote la difficoltà Realismo e il permadeath, il che vuol dire che, in una modalità apposita, alla morte si avrà un game over definitivo e bisognerà ricominciare la storia daccapo.

Realismo renderà le risorse più scarse e rimuoverà alcuni elementi dell’interfaccia, come già abbiamo visto accadere nell’originale The Last of Us, e insieme alla morte permanente aggiungerà due trofei (esclusi dalla corsa al platino).

In aggiunta, sono stati presentati quasi 30 filtri per la grafica, che consentiranno di cambiare radicalmente il look del gioco come in una moderna photo mode. Abbiamo allegato immagini che mostrano il filtro 8-bit e quello vignettato, ma ci saranno anche bianco e nero, seppia e tanti altri.

Oltre ai filtri, ci saranno anche dei nuovi modificatori del gameplay, sbloccabili dopo aver finito la storia di The Last of Us Part II la prima volta, che permetteranno di uccidere con una kill o avere munizioni, oggetti di crafting, modalità ascolto infiniti. Alcuni di questi modificatori saranno ovviamente disabilitati in difficoltà Realismo e modalità Permadeath, e trovate tutti quelli rivelati finora nel post di presentazione dell’update su PlayStation Blog.

Verranno infine implementati alcuni miglioramenti sensibili alla quality of life sul titolo, che includono l’aggiustamento a proprio piacimento del filtro della grana della pellicola applicato di default, il tempo di gioco mostrato al secondo ad ogni salvataggio, la possibilità di disabilitare la modalità ascolto, una funzionalità di mirare con il giroscopio e la chance di regolare la sensibilità della mira.

Nonostante queste novità, per il momento, non viene fatta alcuna menzione della modalità multiplayer, che è stata oggetto di leak video negli ultimi giorni e Naughty Dog ha dichiarato essere diventata un gioco a parte.

Sebbene abbia generato tantissime polemiche tra gli appassionati del gioco originale, The Last of Us Part II si è affermato come uno dei migliori giochi della generazione da un punto di vista qualitativo, e ha battuto in rapidità le vendite di altre esclusive PlayStation acclamate come God of War e Marvel’s Spider-Man.