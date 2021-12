The Last of Us Part II nasconde ancora segreti: scoperta una feature gameplay unica

Anche dopo oltre un anno dall’uscita originale di The Last of Us Part II, i fan del capolavoro di Naughty Dog stanno continuando a scoprire tanti piccoli segreti che hanno contribuito a rendere questo titolo un’esperienza videoludica indimenticabile.

Oltre a una narrazione emotivamente molto forte, gli sviluppatori hanno cercato di inserire dettagli apparentemente insignificanti su The Last of Us Part II, ma che in realtà servono a rendere il mondo di gioco e i suoi personaggi sempre più credibili.

Una decisione resa ancora più evidente da una rarissima mossa finale di Ellie, in grado di mostrare nel dettaglio quanto la protagonista sia diventata violenta nel voler portare a termine la sua missione.

In questo caso, il segreto è decisamente più rilassante e spensierato ed è visibile in una delle prime missioni svolte nei panni di Abby, come riportato da DualShockers.

L’utente Reddit KiwiOutrageous7295 ha infatti scoperto una piccola feature di gameplay completamente unica durante la missione L’Acquario, ambientata in un flashback con protagonista Abby.

Il fan di The Last of Us Part II ha voluto sperimentare con il corrimano presente all’interno dell’acquario, scoprendo che avvicinandosi e partendo dall’alto è possibile fare in modo che la protagonista ci scivoli sopra.

Potete osservare questa curiosa feature gameplay nella clip video che vi riproporremo di seguito:

All’apparenza potrà sembrare un atto con poco significato, ma che assume un maggiore rilievo se, come sottolineato da altri giocatori, si deciderà di tornare sullo stesso luogo con una versione adulta di Abby.

A differenza di quanto è possibile fare nel flashback, la protagonista non utilizzerà più il corrimano per scendere, rappresentando il fatto che adesso è cresciuta.

Insomma, si tratta dell’ennesima prova che Naughty Dog non ha voluto lasciare nulla al caso quando ha progettato il gameplay, dimostrando una cura per i dettagli quasi maniacale.

L’attenzione è stata dimostrata anche per le splendide ambientazioni, che spesso è possibile ritrovare anche nella realtà, ma naturalmente senza lo stile post-apocalittico.

Una di queste purtroppo sta per sparire dalla realtà: significa che The Last of Us Part II avrebbe reso una delle sue location immortale, sebbene solo nel videogioco.