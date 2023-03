The Last of Us Part II «merita più di una stagione televisiva», per Craig Mazin

Ora che il finale della prima stagione di The Last of Us è sempre più vicino, la curiosità di scoprire come sarà adattato Part II nella prossima season dello show HBO comincia a farsi sempre più elevata.

La seconda avventura di Ellie (che trovate su Amazon) potrebbe però allungarsi ulteriormente per i telespettatori: a differenza di quanto accaduto con il primo capolavoro di Naughty Dog, Part II potrebbe essere infatti diviso in… più parti.

La produzione della seconda stagione non è infatti ancora iniziata — anche se Pedro Pascal si è già detto ottimista al riguardo — ma l’autore Craig Mazin ha già lasciato intendere che la storia potrebbe essere narrata attraverso più stagioni.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di IGN.com, lo showrunner ha infatti sottolineato che la trama di Part II è più complessa e articolata rispetto al primo capitolo, un aspetto che renderebbe ideale la divisione in più stagioni per approfondire al meglio ogni scena.

Lo showrunner ha infatti evidenziato che si tratta di una narrazione molto più difficile da trattare in una semplice stagione televisiva, sottolineando che secondo lui merita molto più spazio sul piccolo schermo:

«È una storia molto più grande e complicata. È una storia bellissima. Di sicuro merita più di una stagione televisiva».

Mazin ha però ricordato che, in ogni caso, la decisione non spetta né a lui né a Neil Druckmann: HBO ha infatti attualmente confermato soltanto una seconda stagione, ma non è ancora trapelato alcun piano per una eventuale season 3.

Considerando però gli incredibili successi a livello di spettatori — la serie di The Last of Us ha battuto da poco perfino un record miliardario — e considerando che attualmente non esiste ancora una terza avventura videoludica, la possibilità di “spezzare in due” Part II appare insomma sempre più probabile.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine se dovessero arrivare annunci ufficiali al riguardo: nel frattempo, dopo aver assistito a un brutale ottavo episodio, c’è grande attesa per il finale di stagione che «dividerà enormemente il pubblico», stando alle anticipazioni dell’attrice Bella Ramsey.