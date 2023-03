The Last of Us ha raggiunto un nuovo record “miliardario” per lo streaming

Non che sia una grossa novità ormai, ma The Last of Us ha ottenuto un nuovo record per quanto riguarda i minuti di streaming globali.

La serie ispirata all’omonimo titolo di Naughty Dog (lo trovate su Amazon) continua a convincere il pubblico di tutto il mondo in ogni caso, a poche puntate dalla fine della prima stagione.

L’ultimo episodio, tra l’altro, ha subito una pesante censura in alcuni paesi per via di alcune scene romantiche.

Un tema che ha fatto discutere molto sin dai primi episodi, e per cui Bella Ramsey recentemente ha voluto dire la sua nel corso di un’intervista.

La serie di HBO continua ad essere un grandissimo successo perché, come riporta Gamespot, ha stabilito una nuova milestone per quanto riguarda l’audience.

Secondo i dati Nielsen, The Last of Us ha raggiunto la sua prima settimana da un miliardo di minuti su HBO Max.

Precisamente 1.2 miliardi di minuti di streaming dal 30 gennaio al 5 febbraio, con i dati raccolti che riguardano solamente lo streaming di HBO Max negli Stati Uniti, senza la tv regolare via cavo o altre fonti.

Mentre HBO si è rapidamente vantata del numero di spettatori di The Last of Us per i primi quattro episodi, la rete ha smesso di condividere i numeri da allora. Forse perché c’è stato un calo da lì in poi, visto che sembra che il quinto episodio abbia avuto una diminuzione di spettatori importante.

Curiosamente, The Last of Us sembra avere un pubblico molto simile a quello di The Walking Dead di AMC, stando alle rilevazioni di Nielsen sullo show, con un pubblico orientato vero i giovani di sesso maschile in particolare.

Sarà anche per gli easter egg, come quello di Mortal Kombat che è stato commentato dallo stesso autore del picchiaduro.

A questo proposito è stato annunciato Mortal Kombat 12 anche se in sordina, in un modo che non ci aspettavamo di certo.